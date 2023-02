Kräfte des THW Bayern auf dem Weg ins Erdbebengebiet

51 Einsatzkräfte und vier Suchhunde des Technischen Hilfswerks stehen unmittelbar vor dem Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei. Das hat Landessprecher André Stark vom THW-Ortsverband im unterfränkischen Obernburg am Dienstag (07.02.23) im Interview bestätigt. Laut Stark seien 16 Tonnen Material an Einsatzgerät bereits per Flugzeug in die Türkei gebracht worden. In Obernburg befindet sich das zentrale Logistikzentrum des THW in Bayern, dort seien am Montagnachmittag (06.02.23) Materialien wie Ortungsgeräte, Schleifer und hydraulische Bergungsgeräte für den Transport verpackt worden – "alles, um schwere Trümmerteile zu bewegen und Menschen zu orten und retten zu können", so André Stark.

Zwei Einsatzkräfte aus Bayern mit dabei

Die in kleinen Einheiten in Alukisten verpackten Materialien seien dann am Abend in Richtung Köln/Bonn zu einer bereitstehenden Chartermaschine gebracht worden. Die Einsatzkräfte der "Schnelleinsatz-Einheit Bergung Ausland" des THW würden zu einem Großteil aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen. Aus Bayern seien nur zwei THWler dabei, um sich vor Ort um die Wasserversorgung des Teams kümmern.

THW muss sich vor Ort Lkw und Ansprechpartner suchen

"Die größte Schwierigkeit ist zunächst, das Material mit der Mannschaft in das Krisengebiet zu bringen" so Stark. Es gebe dort im Umkreis zwei funktionierende Regionalflughäfen, der Weitertransport per Fahrzeug stelle dann eine große Hürde dar. Das Vorauskommando des THW müsse vor Ort Lkw besorgen. Diese seien bisher nicht verfügbar, so Stark: "Außer Chaos wird dort erstmal nix funktionieren". Es gebe kaum Hilfsstrukturen im Einsatzgebiet und nur wenige Ansprechpartner. Das THW-Team müssen sich seine Einsatzoptionen vor Ort also selbst suchen, sei aber auch entsprechend geschult.