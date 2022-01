Ski-Nachwuchs: Kostet Corona uns die Olympiasieger von morgen?

Skigefühl geht wegen Corona verloren

Auch das Training ging nur eingeschränkt bisher. Anfangs fehlte der Schnee, darum wichen sie nach Österreich aus. Doch das war nur mit viel Aufwand, Kosten und Beschränkungen möglich. Wenigstens in den Weihnachtsferien war Training am Hausberg in Garmisch-Partenkirchen möglich. Doch der Ansturm der Skifans war so groß, dass die Wartezeiten am Lift teilweise so lang waren, dass die Nachwuchsfahrer nur ein paar Schwünge im Training absolvieren konnten. Jugendtrainer Martin Auer spricht gegenüber BR24 von einer echten Herausforderung. Schließlich würden die Kinder gerade in jungen Jahren das Skigefühl entwickeln. Da brauche es einfach viel Praxis und die würde jetzt einfach fehlen.

Geister-Skiweltcup wird zur Bewährungsprobe für den Verein

Der Skiclub Garmisch ist weltweit bekannt für seine Ski-Weltcuprennen. Die Vorbereitungen für den Damenweltcup am letzten Januar-Wochenende laufen – doch wie im letzten Jahr wird es auch dieses Mal bei den Damen ein Geisterrennen. Ohne Zuschauer fehlen dem Traditionsverein wichtige Einnahmen, sagt Skiclub Vorstand Florian Fischer. Er rechnet mit einem Defizit von rund 100.000 Euro. Geld das eigentlich für die Nachwuchsarbeit im Verein bestimmt sei. Der Skiclub Garmisch beschäftigt 20 Trainer für die über 200 aktiven Sportlerinnen und Sportler im Verein. Bisher können die Ausgaben über Rücklagen gedeckt werden, so Fischer. Jedoch irgendwann sei das Sparbuch leer.