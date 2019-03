Kostensteigerung am Obersalzberg: Politiker fordern Konsequenzen

Der Haushaltsausschuss im Landtag hat weitere 8,75 Millionen Euro für den Ausbau des NS-Dokumentationszentrums am Obersalzberg freigegeben. Damit steigen die Gesamtkosten für das Projekt auf rund 30 Millionen Euro. Bis auf die beiden AfD-Vertreter stimmten alle Ausschuss-Mitglieder für die erneute Erhöhung des Budgets - verbanden ihre Zustimmung aber mit deutlicher Kritik.

Der Ausschuss-Vorsitzende Josef Zellmeier (CSU) erklärte gegenüber dem BR: "Es ist sehr ärgerlich, dass der Bau nun doppelt so teuer wird wie ursprünglich geplant." Zellmeier fordert deshalb Konsequenzen. In Zukunft müsse es ein besseres Controlling geben, die Konzepte sollten zudem bis zum Baubeginn stehen. Außerdem sollten sich die Architekten bei Wettbewerben an die ursprünglichen Vorgaben halten müssen.

Trotz Bauchschmerzen zugestimmt

Ausschuss-Mitglied Tim Pargent (Grüne) attackierte die Bauverwaltung und das Bauministerium. So seien etwa die geologischen Voruntersuchungen unzureichend gewesen. Pargent erklärte, er habe der Kostenerhöhung dennoch zugestimmt, weil das Projekt so wichtig sei.

Der Ausschuss knüpfte den nun genehmigten Nachschlag auch daran, dass das Bauministerium laufend über das Projekt berichtet und keine neuen Wünsche vom Institut für Zeitgeschichte mehr akzeptiert werden.

Der Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Sven Keller vom Institut für Zeitgeschichte, erklärte auf BR-Anfrage, er sei erleichtert, dass der Haushaltsausschuss die Mittel freigegeben habe. Er könne die Bauchschmerzen der Abgeordneten allerdings verstehen.

Bauministerium sieht externe Gründe

Das Bauministerium nannte als Gründe für die abermalige Kostensteigerung die Säumigkeit eines externen Planers, deutlich höhere Baukosten im Vergleich zu 2015 sowie das schwierige Gelände am Berghang. Zusätzlich habe sich der Umfang der vorhandenen Altlasten als wesentlich größer als erwartet herausgestellt.

Das NS-Dokuzentrum an Hitlers zweitem Regierungssitz war ursprünglich für rund 40.000 Besucher pro Jahr geplant. Weil jährlich inzwischen aber etwa 170.000 Menschen kommen, war die Erweiterung nötig geworden. Im Zuge dessen wird unter anderem das Bunkersystem aus der Nazi-Zeit in größerem Umfang für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.