Kostenloses 49-Euro-Ticket für Schüler wirft Probleme auf

Einige Landkreise in Oberbayern stellen Schülerinnen und Schülern ab dem neuen Schuljahr das 49-Euro-Ticket kostenlos zur Verfügung, wenn sie mit Bus oder Bahn zur Schule fahren müssen. In einigen Fällen führt das allerdings zu Problemen, nämlich dann, wenn das bisherige Monatsticket weniger als 49 Euro kosten würde.

Landkreis Weilheim-Schongau: 49-Euro-Ticket für Schüler umsonst

Zuletzt hat sich der Landkreis Weilheim-Schongau für das kostenlose 49-Euro-Ticket entschieden. Von rund 3.200 Schülerinnen und Schülern profitieren knapp 2.700 ab dem neuen Schuljahr davon. Wie mit den anderen 500 Betroffenen umgegangen wird, ist vonseiten des Landratsamts noch nicht klar geregelt.

Bayern erstattet Schülern nur günstigstes Ticket

Bisher war es so, dass Fahrschüler zum Beispiel bei der Wahl von Bahn oder Busverbindung den Aufpreis zur teureren Fahrkarte aus eigener Tasche bezahlen konnten. Denn der Freistaat erstattet nur das billigste Ticket – diese Regelung galt bisher für ganz Bayern.

Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets bezuschusst der Freistaat jetzt jedes Schüler-Ticket zu weiterführenden Schulen pauschal mit 60 Prozent. Den Rest zahlen die Landkreise und Kommunen. Ein Mitarbeiter des Landkreises Weilheim-Schongau sagte dem BR, die Regelungen seien beschlossen. Wie sie umgesetzt werden, müsse in den kommenden Wochen entschieden werden. In einigen Regionen Unterfrankens wurde das Schülermonatsticket bereits Anfang Mai durch das bundesweit gültige Deutschlandticket ersetzt.

Landkreise tragen Verwaltungsaufwand

Auch in anderen Kreisgremien in Oberbayern gibt es nicht nur Jubel über die neue Regelung. In den Landkreisen Altötting und Traunstein gilt für alle Fahrschüler nach den Ferien das kostenlose 49-Euro-Ticket. Die Kreise kritisieren nach Medienberichten, dass der Freistaat den Verwaltungsaufwand auf die Kreise abwälzen würde – sie wünschen sich eine landesweit einheitliche Regelung.