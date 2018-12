Kostenloser Stadtbus in Pfaffenhofen gestartet

Zu teuer - dieses Argument gegen den öffentlichen Nahverkehr gilt ab heute nicht mehr in Pfaffenhofen an der Ilm: Hier kostet der Stadtbus von heute an keinen einzigen Cent mehr, er fährt fast durchgehend im 30-Minuten-Takt bis 20.15 Uhr. Zumindest für die nächsten drei Jahre bleibt der Stadtbus kostenlos.

Vorteil für Bürger und Auswärtige

Fahrgäste können so oft fahren, wie sie wollen. Und auch wer von außerhalb kommt, kann jetzt von dem Gratis-Angebot profitieren: Auch die Kleinbusse von angrenzenden Ortsteilen, die einen bis zu den Stadtbus-Haltestellen bringen, sind umsonst.

Die Stadt wünscht sich, dass mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und ihr Auto öfter stehen lassen. Wer zum Beispiel nach München pendelt, soll morgens den Bus zum Bahnhof nehmen.

Teilfinanzierung durch Parkgebühren

Die bisherigen Einnahmen durch die Busfahrten fallen weg. Das sind rund 120.000 Euro im Jahr. Die Stadt muss auch mit zusätzlichen Kosten rechnen, zum Beispiel für die Ausweitung der Fahrzeiten aber auch für die Anbindung neuer Haltestellen.

Um die Ausgaben etwas abdecken zu können, könnten zukünftig die Parkgebühren im Bahnhofsumfeld oder auch in der Innenstadt etwas teurer werden. Die Stadt hat auch die Bereiche, in denen Autofahrer fürs Parken zahlen müssen, ausgeweitet. Und natürlich hofft die Gemeinde, dass durch die Gratis-Fahrten zukünftig mehr Toruisten in die Stadt gelockt werden.