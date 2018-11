Kostenloser Nahverkehr in Aschaffenburg?

Außerdem sollen der Einzelhandel und die Gastronomie und die Kultur gestärkt werden. Das Pilotprojekt schließt alle Angebote der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain ein – umfasst neben den Stadtbussen auch den Regionalbus- und Schienenverkehr in Aschaffenburg. Den Verkehrsunternehmen sollen durch die 0 Euro Tickets an Samstagen Verluste in Höhe von rund 280.000 Euro entstehen, die aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden sollen. Das Angebot soll noch in der verkehrsstarken Adventszeit starten, sagt Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach. Dann dränge besonders viel Autoverkehr in die Innenstadt, wo die Luftschadstoffwerte ohnehin hoch seien.

„Berechnungen haben ergeben, dass wir über dem Schwellenwert liegen. Zum anderen leidet die Innenstadt unter dem Onlinewarenverkehr. Deswegen haben wir Vorschläge generiert. Einer ist, den ÖPNV an Samstagen kostenlos zu machen. Während der Woche ging das nicht, da passt zu bestimmten Zeiten keiner mehr rein in den Bus. An Samstagen ist das entspannter, da haben wir freie Kapazitäten und die sollen jetzt eben genutzt werden!“ Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach

Von rund 70.000 Bürgern, die samstags kostenlos zwischen der Aschaffenburger Stadtmitte und den sieben Stadtteilen pendeln können. Die Stadt erhofft sich 20 Prozent mehr Fahrgäste. Das Angebot ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt.