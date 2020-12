Kostenlose Schnelltests für Besucher von Heimen

Zwar können in Seniorenheimen kostenlose Schnelltests auch für Besucher angeboten werden, doch in der Praxis sind die Pflegefachkräfte häufig überlastet und schaffen dies nicht. Nach dem Infektionsschutzgesetz sollen vor allem Mitarbeiter und Bewohner zweimal in der Woche getestet werden. Schon das bindet oft eine zusätzliche Pflegekraft in den Einrichtungen.

Besucher vermissen Angehörige

Wer seine Verwandten in einem Heim besuchen möchte, muss aber einen Schnelltest vorlegen. Dafür gibt es im harten Lockdown zwei verschiedene Vorschriften. Bis Weihnachten gilt, die dem Testergebnis zugrunde liegende Testung bei einem Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein, beim PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Wenn die Einrichtungen Tests für Besucher nicht anbieten, so müssen diese sich selbst darum kümmern. Doch der Schnelltest kostet bis zu 50 Euro und die Auswertung von PCR-Tests dauern oft länger als drei Tage.

Die Testvorschrift ändert sich zwar über die Weihnachtsfeiertage, aber das nützt nichts. Dann dürfen Besucher einen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter als 96 Stunden ist. An sich eine gute Sache, doch nachdem über die Weihnachtsfeiertage Ärzte, Teststationen und Labore nur eingeschränkt arbeiten, hätte die Vorgabe zu einem faktischen Besuchsverbot geführt.

"Klar ist: Keine Bewohnerin und kein Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen in Bayern muss alleine ohne seine Angehörigen Weihnachten feiern." Klaus Holetschek, Staatssekretär im bayerischen Gesundheitsministerium

Eine Lösung musste her

Jetzt werden vom 24. bis 27. Dezember Hilfsorganisationen unter Federführung des BRK in allen bayerischen Landkreisen die Möglichkeit von Corona-Schnelltestungen durchführen. Das Angebot gilt ausschließlich für Corona-Testungen von Angehörigen pflegebedürftiger Menschen und Menschen mit Behinderung. Angehörige können sich, unter Vorlage einer Bescheinigung der Einrichtung, kostenlos testen lassen. Damit soll gewährleistet werden, dass Verwandte ihre Angehörigen über die Weihnachtsfeiertage sehen können. Die Schnelltests werden vom Gesundheitsministerium gestellt. Die Staatsregierung hat grünes Licht für eine Finanzierung gegeben.

"Die Umsetzung der Weihnachtstestaktion kann dabei regional unterschiedlich ablaufen. Sowohl zentrale Testangebote auf Ebene einer Stadt/eines Landkreises, als auch einrichtungsindividuelle Testangebote sind möglich." Theo Zellner, BRK-Präsident

Besuche sind generell stark eingeschränkt

Nach wie vor gilt jedoch, dass ein Bewohner täglich nur einen Besucher empfangen darf und das für eine Stunde. Zudem können die Einrichtungen selbst entscheiden, ob ein Besuch aufgrund der Gesamtsituation möglich ist.