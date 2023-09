Kostenlose Menstruationsartikel: Erlangen will Projekt ausweiten

Erlangen will künftig an allen weiterführenden Schulen in der Stadt kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung stellen. Dafür haben sich die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses ausgesprochen, teilte die Stadt mit. Wann dies umgesetzt wird, ist allerdings noch offen.

Erlangen hat seit dem vergangenen Jahr in einem Pilotprojekt an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule, an der Staatlichen Berufsschule Erlangen sowie an der Stadtbibliothek Tampons und Binden kostenfrei ausgegeben. Dafür wurde jeweils ein Spender aufgestellt.

Positive Rückmeldungen

Die Auswertung des Projektes hat laut Stadt sehr positive Rückmeldungen erbracht. Mehr als 90 Prozent der befragten Schülerinnen bewerten das Angebot als sinnvoll und ebenfalls mehr als 90 Prozent wünschen sich weitere Spender. Missbrauch oder Vandalismus seien nicht festgestellt worden.

Scham und Kosten

Laut Gleichstellungsstelle der Stadt steht bei der Bereitstellung kostenfreier Menstruationsartikel der soziale Aspekt im Fokus. Der Kauf von Tampons oder Binden könne für Schülerinnen ohne Einkommen oder mit begrenzten finanziellen Mitteln ein Problem darstellen. "Eine fehlende Bereitstellung von Menstruationsartikeln bedeutet unserer Einschätzung nach eine geschlechterspezifische Benachteiligung, da sie einseitig Mädchen und Frauen trifft, ohne dass diese sich freiwillig dafür entscheiden", so die Gleichstellungsstelle.

An allen weiterführenden Schulen

Zunächst sollen möglichst alle 15 weiterführenden Schulen in Erlangen mit einem Spender für Menstruationsartikel ausgestattet werden. Wann das Vorhaben umgesetzt werden kann, ist laut Stadt allerdings abhängig davon, in welchem Umfang im kommenden Jahr zusätzliche Personalressourcen für Beschaffung und Organisation im städtischen Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt werden.

Die Anschaffungskosten für einen Produktspender belaufen sich auf etwa 150 Euro. Der Unterhalt eines Spenders kostet im Durchschnitt rund 2.400 Euro im Jahr.

Kostenlose Hygieneprodukte andernorts in Bayern

In Bayern gibt es ähnliche Aktionen auch andernorts. So werden beispielsweise in einer Testphase in Würzburg kostenlose Binden und Tampons in Jugendzentren und einigen öffentlichen Toiletten angeboten – als Maßnahme für mehr Gleichberechtigung, wie es von den Verantwortlichen heißt. Aber auch, weil Periodenartikel schlichtweg teuer seien.

Als städtischer Vorreiter in Bayern gilt Kempten: Dort gibt es kostenlose Menstruationsartikel in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Jugendzentren. Auch bayerische Universitäten und Hochschulen bieten mittlerweile kostenlose Hygieneprodukte für Frauen an, wie zum Beispiel in München, Passau oder Regensburg.