Kostenlose Menstruationsartikel an bayerischen Universitäten

Ab diesem Wintersemester gibt es an den Universitäten in Passau und Regensburg kostenlose Menstruationsartikel. In beiden Unis hängen in drei Toiletten Spender mit Binden und Tampons. So sollen Studentinnen finanziell entlastet und das Thema Menstruation enttabuisiert werden, teilen die Unis mit. Wird das Angebot in diesem Semester gut angenommen, haben beide Unis vor, alle Toiletten mit Menstruationsartikeln auszustatten. Die Kosten tragen die Gleichstellungsreferate. Auch an anderen bayerischen Universitäten sind Spender im Gespräch, zum Beispiel an der Uni Bayreuth.

Periodenarmut: Nicht genug Geld für Menstruationsartikel

Dass es in Passau und Regensburg jetzt kostenlos Tampons und Binden gibt, geht auf das Engagement von Studierendenvertreterinnen zurück. Sie führten in Passau im vergangenen Semester eine Online-Umfrage durch, bei der knapp 20 Prozent von 400 Studierenden angaben, unter Periodenarmut zu leiden. Das heißt, nicht genügend Geld zu haben, um sich jederzeit Menstruationsartikel kaufen zu können. "Wir waren geschockt. Mit diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet", sagt Lorena Puqja vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Sie leitet das Projekt und sagt: "Menstruationsprodukte gehören zum täglichen Bedarf. Seife gibt es auch kostenlos von der Uni. Die Spender sind eine kleine Geste, die im Alltag spürbar ist."

Vor einem Jahr: "Tamponsteuer" gesenkt

Schätzungen zufolge kaufen Frauen im Schnitt Periodenprodukte für rund fünf Euro pro Monat. Das entspricht 60 Euro im Jahr. Erst auf den Druck mehrerer Petitionen hin beschloss der Bundestag 2019, Periodenprodukte wie Tampons, Binden und Menstruationstassen als "Produkte des täglichen Gebrauchs" einzustufen. Die Folge: Seit 1. Januar 2020 werden Menstruationsartikel – Slipeinlagen ausgenommen - mit sieben statt 19 Prozent besteuert.

Forderung: Spender in allen Bildungseinrichtungen

Für die Studierendenvertreterinnen sind die Spender in Passau und Regensburg nur ein erster Schritt. Es müsse in allen deutschen Bildungsstätten kostenlos Binden und Tampons geben, lautet die Forderung vieler Studierendenausschüsse. Vorbild müsse Schottland sein. Das schottische Parlament hatte vor einem Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Schulen und Universitäten landesweit verpflichtet, Menstruationsartikel kostenlos in Toiletten anzubieten.