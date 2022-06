Kostenlose Kurse: In Ansbach den Sommer malen

Sie waren schon im Ansbacher Hofgarten oder an einer alten Brücke in Neuses zum Malen. Doch diesmal geht es für die elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Malkurses des Ansbacher Kulturforums an einen eher ungewöhnlichen Ort für Landschaftsmalerei: eine Ziegelei. Das bedeutet Warnwesten statt Malkittel. Denn am Motiv, einer Lehmgrube, herrscht Betrieb.

"En plein air" – Den Sommer malen

Die Idee für die wöchentlichen Malkurse hatte Uta Reinhold. Die ehemalige Restauratorin wollte nach sämtlichen Coronabeschränkungen wieder etwas für Malbegeisterte starten. Seit Mitte Mai bietet sie Kurse "En plein air", also an der frischen Luft, an. Die ersten drei Mittwoche im Monat geht es um Landschaft, den letzten Samstag im Monat um Architektur in der Landschaft. Interessierte können ohne Anmeldung kommen, der Kurs ist umsonst.

Herausforderung: karge Lehmgrube

Das Motiv für diesen Kurstag ist sehr untypisch für Landschaftsmalerei. Doch genau darin soll der Reiz liegen, erklärt Uta Reinhold mit verschmitztem Lächeln. Wenig gelb, wenig rot, viele Grautöne sind hier zu sehen. "Hier differenziert malen zu können, das ist schon was", sagt die Kursleiterin. Dass es einer ihrer heutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht schafft, bezweifelt sie aber.