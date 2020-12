Kostenlose FFP2-Masken: So läuft die Ausgabe in Regensburg

Die entsprechende Verordnung der Bundesregierung tritt nun in Kraft: Apotheken verteilen ab heute kostenlose FFP2-Masken an Risikopatienten. Manche Filialen in Regensburg sitzen allerdings jetzt schon auf dem Trockenen.

Wenige Patienten am Morgen

Vor den Apotheken ist der große Andrang zur Öffnung heute Morgen zuerst ausgeblieben. Erst gegen Mittag kamen nach und nach mehr Risikopatienten in die Apotheken und erkundigten sich nach den drei kostenlosen FFP2-Masken. So viele erhält jeder Berechtigte, solange er sich ausweisen kann. Die Kosten übernimmt die öffentliche Hand für Patienten, die ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben, weil sie über 60 Jahre alt sind oder eine kritische Vorerkrankung haben. Die Apotheken überprüfen die Berechtigung. Um Missbrauch einzugrenzen, verlangen die Apotheken bei Patienten unter 60 eine schriftliche Eigenerklärung mit Name, Adresse und Unterschrift. Wer über 60 ist, legt dazu seinen Personalausweis vor. Bei Stammkunden sei es am einfachsten, weil die Apotheken die Daten schon hätten.

Kammermeier: "Nicht alle auf einmal kommen."

Mittlerweile ist die Nachfrage in den Apotheken der Oberpfalz hoch. Das bestätigte auch Josef Kammermeier, 2. Vorsitzender des Apotheker-Bezirksverbands Oberpfalz dem BR heute Mittag auf Anfrage. Zeitweise könne es schon mal zu Wartezeiten kommen. Kammermeier appelliert an die Kunden, sie mögen doch bitte nicht unbedingt alle auf einmal kommen. Die Aktion laufe ja im ersten Aufschlag bis 06. Januar. Wegen der Ansteckungsgefahr wolle man auch Schlangen vermeiden. Jede Apotheke hat laut Kammermeier wohl Tausende Masken bestellt.

Apotheken sitzen teilweise heute schon auf dem Trockenen

Allerdings: Erst gestern Abend teilte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit, dass die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung ab heute in Kraft tritt. Vorher galt das ganze noch als Entwurf. Aus diesem Grund gaben ein paar Apotheken verspätet ihre großen Masken-Bestellungen auf. Einige saßen heute Mittag schon auf dem Trockenen und geben deshalb teilweise Wartelisten aus.

Königsapotheke vergibt Masken draußen

Markus Birkemeyer, Filialleiter der Königsapotheke in der Regensburger Innenstadt, hat dagegen vorgesorgt. Er vergibt die Masken vor der Filiale an einem Stand, um damit einen Andrang innen zu vermeiden. Er befürwortetet die neue Verordnung. Die FFP2-Masken bieten einen besseren Schutz als normale Masken, so der Filialleiter.

Apotheker: "Es gibt bessere Lösungen."

Auch andere Apotheken in Regensburg begrüßen grundsätzlich die kostenlose Maskenausgabe. Es gibt aber auch Kritik. Helmut Müßig von der Jacobs Apotheke sagt: "Weil jeder Patient meint, er müsste jetzt seine Masken kostenlos überall bekommen, in jeder Apotheke, ohne irgendwelche Nachweispflicht - außer er ist Risikogruppe oder ist entsprechend über 60. Es gibt viel bessere Lösungen, diese transparenter und auch gerechter zu verteilen." Müßigs Lösung: Patienten sollen sich ihre Masken selbst kaufen und die Quittung bei ihrer jeweiligen Krankenkasse einreichen. So sollen unter anderem Hamsterkäufe vermieden werden.

Apotheken fürchten Hamsterkäufe

Eine Masken-Hortung fürchtet auch Markus Birkemeyer von der Königsapotheke: "Ich meine, ich kann nicht sehen, was ums Eck abgeholt wird oder außerhalb von der Stadt. Da muss man einfach hoffen, dass die Leute verantwortungsbewusst damit umgehen und sich nicht eindecken."

Patienten sollen Stammapotheke aufsuchen

Um das zu vermeiden, ruft der Apothekerverband die Berechtigten dazu auf, unbedingt die Stammapotheke aufzusuchen. Halten würden sich manche trotzdem nicht dran. Obwohl auch die Engel-Apotheke in Regensburg mit einem selbstgebasteltem Schild dazu aufruft, seien heute Morgen schon mehrere Kunden aus umliegenden Orten gekommen, um sich die Masken zu holen, hieß es. Diese habe man wegschicken müssen.

Apotheker wünschten sich mehr Vorbereitungszeit

Die Risikopatienten erhalten ab heute die kostenlosen FFP2-Masken, die bis 6. Januar reichen sollen. Für die Zeit danach erhalten Berechtigte von ihrer Krankenversicherung Bezugsscheine für zwölf weitere Masken. Insgesamt hätten sich Apotheker schon mehr Vorbereitungszeit seitens der verantwortlichen Politiker gewünscht. "Jetzt schultern wir die Herausforderung halt unter Zeitdruck. Seit Beginn von Corona sind wir das aber gewöhnt", sagt der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Apotheker, Kammermeier.