Kostenlose FFP2-Masken in Bayern vielerorts vergriffen

Viele Apotheken in Bayern sind am ersten Ausgabetag für kostenlose FFP-2-Masken von Bezugsberechtigten förmlich überrannt worden. Das hat der Bayerische Apothekerverband (BAV) dem BR bestätigt.

Bereits am Nachmittag hätten sich die Hilferufe vor allem kleiner Landapotheken gehäuft, deren Kontingente bereits erschöpft waren, vor deren Türen sich aber immer noch Dutzende Kunden in der Warteschlange befanden.

"Spahn"-Masken vergriffen - Kunden sauer

Die Kunden sind offenbar häufig empört darüber, dass es keine kostenlosen "Spahn-Masken" mehr gibt, andererseits aber gegen Bezahlung noch welche erhältlich sind.

Das liege, so ein Verbandssprecher daran, dass das Bundesgesundheitsministerium den Apotheken keine Masken liefere, sondern einfach eine pauschale Geldsumme überwiesen habe: Sechs Euro pro FFP-2-Atemschutz multipliziert mit der angenommenen Zahl der Bezugsberechtigten im Umfeld der Apotheke. Wenn das Geldkontingent einer Apotheke für die Abgabe der Gratis-Masken erschöpft ist, können die restlichen noch vorhandenen Masken zwar noch zum normalen Ladenpreis verkauft, aber nicht mehr kostenlos abgegeben werden, so der Sprecher.

Zu viele Berechtigte - zu wenig Zeit

Bundesweit gehören etwa 27 Millionen Menschen zur Gruppe der Bezugsberechtigten, in Bayern sind es etwa 3,5 Millionen. Der Bayerische Apothekerverband weist daraufhin, dass für die Organisation der zusätzlichen Masken nur drei Tage Vorlauf zur Verfügung standen und aus der Pauschalsumme auch Lohnkosten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlt werden müssen.

Ab Januar erwartet der BAV eine Entspannung der Situation. Dann können Angehörige von Risikogruppen mit einem Bezugsschein ihrer Krankenkassen kostenlose FFP-2-Masken erhalten.

Merkel: Masken ab Januar auch per Versand

Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag kündigte Bundeskanzlerin Merkel an, dass sich Bezugsberechtigte im neuen Jahr die vom Bund finanzierten FFP2-Masken auch von Versandapotheken schicken lassen können. Auf eine Frage der FDP, ob ein Versand angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen nicht besser gewesen wäre als das jetzt praktizierte Abholen in Apotheken, sagte Merkel, das werde in einem zweiten Schritt auch geschehen.

Ein Regierungssprecher präzisierte wenig später, die Kanzlerin habe sich in der Regierungsbefragung missverständlich ausgedrückt. Die Bundesregierung werde in einem zweiten Schritt keine FFP2-Masken verschicken. Verschickt würden Zertifikate, mit denen Berechtigte Masken in Apotheken beziehen können, darunter auch in Versandapotheken.

Berechtigt: Über 60-Jährige und chronisch Kranke

Laut Merkel hat die am Dienstag gestartete Abgabe von zunächst drei kostenlosen Masken - mit Ausnahmen - im Großen und Ganzen gut geklappt. Man habe vor der Frage gestanden, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände erläuterte, dass für eine geplante zweite Stufe der Masken-Verteilung im neuen Jahr auch eine Belieferung durch Versandapotheken vorgesehen sei.

Im ersten Schritt können über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen. Im zweiten Schritt können diese Menschen ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse Coupons für zweimal je sechs Masken bekommen. Dabei ist dann ein Eigenanteil von jeweils zwei Euro für je sechs Masken vorgesehen.