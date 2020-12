Kostenlose FFP2-Masken: Ansturm auf unterfränkische Apotheken

"Im Laufe des Vormittags waren alle Masken weg", sagt Wolfgang Schiedermair von der Glocken-Apotheke in der Würzburger Kaiserstraße. 1.000 FFP2-Masken hatte er vorrätig, auf eine weitere Lieferung wartet der Apotheker bisher vergeblich. Eigentlich hatte Schiedermair gehofft, dass die Masken wenigstens für einen Tag ausreichen. Doch der Ansturm auf die kostenlosen FFP2-Masken war zu groß. "Am Nachmittag mussten wir schon einige Kunden wegschicken", sagt Schiedermair. Der Vorrat an Masken war in einigen Apotheken in Unterfranken schon nach wenigen Stunden leer.

Vorräte an FFP2-Masken leer

Auch in der Löwen-Apotheke in Haßfurt musste Apotheker Stephan Schmitt schon einige Kunden wegschicken. Alle 1.500 Masken, die dort vorrätig waren, sind bereits an Kunden aus der Risikogruppe verteilt worden. Problematisch sei laut Schmitt, dass die Kunden alle so schnell wie möglich ihre Masken holen wollten, obwohl das bis zum 6. Januar möglich sei. Schmitt hofft nun darauf, dass eine fehlende Teil-Lieferung bis morgen ankommt.

In der Rückert-Apotheke in Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt haben sich bereits mehr als 400 Menschen kostenlose FFP2-Masken abgeholt. Aufgebraucht sei der Vorrat dort zwar noch nicht. Bis alle Masken weg sind, würde es aber nicht mehr lange dauern, sagt Apotheker Heiko Zimny. "Es wäre einfacher, wenn die Verteilung der Masken regelmäßig bis zum 6. Januar laufen würde."

Kunden melden "ausgeräuberte Apotheken"

Nach der Ausstrahlung eines Interviews mit einem Würzburger Apotheker auf Bayern 1 meldeten sich Hörer, die sich über fehlende Masken in ihren Apotheken beschwerten. Ein Hörer aus Großostheim im Landkreis Aschaffenburg erklärte, seine Apotheke hätte überhaupt keine Masken ausgegeben, "weil sie keine Masken erhalten" habe. Eine Hörerin aus Würzburg erklärte, ihre "Stammapotheke" hätte eine Ausgabe zwischen 10 und 12 Uhr angekündigt, kurz nach 10 Uhr seien aber keine Masken mehr vorrätig gewesen. Die Hörerin sprach von Senioren mit Rollatoren, die sich "vor die Apotheke gequält" hätten und dann wieder "enttäuscht und traurig" umkehren mussten.