Kostenlose Corona-Tests: Mehr Klinik-Besucher in Bayreuth

Weil man sich am Klinikum Bayreuth und am Klinikum Hohe Warte kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen kann, erleben die beiden Krankenhäuser einen Ansturm von testwilligen Personen. Täglich kommen bis zu 90 Personen und verlangen einen kostenlosen Test, teilten die Kliniken auf Anfrage des BR mit. Damit habe sich die Zahl der testwilligen Personen fast verdreifacht. Vor dem 30. Juni kamen in die Bayreuther Kliniken täglich rund 30 Besucher zu Corona-Tests.

Klinikum stellt kein Corona-Testzertifikat aus

Testwillige Besucher müssten in den Bayreuther Kliniken derzeit mit Wartezeiten rechnen, heißt es in einer Mitteilung der Kliniken. Corona-Tests seien aber ausschließlich für Angehörige und Besucher von Patienten gedacht. Bei den Tests im Klinikum erhalte man lediglich die Aussage über das Testergebnis, so ein Kliniksprecher. Ein Testzertifikat stelle das Klinikum für Besucher nicht aus.

Wer nachweist, dass er jemanden im Klinikum Bayreuth besuche, könne sich jedoch von dem Krankenhaus eine Bestätigung geben lassen. Mit dieser sei es möglich, sich bei einer offiziellen Teststelle auf Corona testen zu lassen und ein Zertifikat zu erhalten.

Corona-Schnelltests an Teststationen oder in Apotheken sind seit 30. Juni nicht mehr gratis, sondern kosten drei Euro. Aber es gibt auch Personengruppen, für die der Test weiterhin gebührenfrei bleibt.