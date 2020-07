Kostenlose Corona-Tests jetzt auch am Nürnberger Flughafen

Ankommende Passagiere können sich ab sofort auch am Nürnberger Flughafen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Am späten Samstagabend nahm eine Teststation dort den Betrieb auf, teilt das Bayerische Gesundheitsministerium mit.

"Der Schutz vor Infektionen durch Reiserückkehrer ist wichtig. Ich freue mich, dass damit Einreisende auch am zweitgrößten bayerischen Flughafen rasch Gewissheit darüber bekommen können, ob sie sich infiziert haben." Melanie Huml (CSU), Bayerische Gesundheitsministerin

Kostenlose Tests: Nürnberg zieht nach

Ebenfalls am Samstag startete ein ähnlicher Service am Münchner Flughafen. Mit der kostenlosen Testmöglichkeit setzt die Staatsregierung einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern vom Freitag um. Die Kosten sollen von der gesetzlichen Krankenversicherung und den Ländern übernommen werden. Wie in München sind die Tests auch in Nürnberg freiwillig.

Testpflicht für Urlaubsrückkehrer?

Eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer, insbesondere für jene aus Risikogebieten, fordert unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dieser hatte am Freitag jedoch betont, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung geben müsse. Die Bundesregierung lässt dies prüfen. Für verpflichtende Tests bestünden aber hohe rechtliche Hürden, gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu bedenken. Die Gerichte schauten sehr genau, dass jeder rechtliche Eingriff verhältnismäßig sei.