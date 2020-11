Kostenlose Corona-Tests für ausländische Pendler in Lindau

Ein kostenloser Test auf das Sars-Cov-2-Virus: Dieses Angebot können Pendler aus Österreich und der Schweiz künftig im Lindauer Corona-Testzentrum wahrnehmen. Das Landratsamt rechnet mit 1.000 bis 1.500 zusätzlichen Tests pro Woche. Eine Schätzung, da es keine offiziellen Zahlen zu Pendlern aus den Nachbarländern gibt. Derzeit nehmen die Mitarbeiter an der kommunalen Teststation pro Woche rund 1.500 Abstriche – deren Zahl könnte sich mit den Tests der Grenzgänger nun auf rund 3.000 fast verdoppeln.

Kosten für Corona-Tests trägt jetzt Bayern

Pendler, die in Bayern arbeiten oder dort zur Schule gehen, müssen seit Ende Oktober jede Woche einen negativen Corona-Test vorweisen können. So verlangt es die aktuelle bayerische Einreise-Quarantäne-Verordnung. In Vorarlberg beispielsweise kosten die Tests allerdings 45 Euro. Eine Mehrbelastung für Arbeitnehmer, Schülerinnen und Schüler von rund 180 Euro im Monat. Lindau bietet den Pendlern daher nun das kommunale bayerische Testzentrum an. Die Kosten für die Tests dort trägt weitgehend der bayerische Staat.

Test-Kapazitäten der Labore werden geringer

Schülerinnen und Schüler dürfen unter der Woche auch abends zum Test kommen. Für Arbeitnehmer, Handwerker und Selbstständige gilt das Angebot dagegen nur samstags zwischen 13:30 und 18:30 Uhr. Pendler müssen also am Wochenende zum Test anreisen. Das Lindauer Landratsamt begründet die Wahl des Tages mit Engpässen, die sonst unter der Woche entstehen würden. Da darf sich nämlich jeder aus dem Landkreis kostenlos testen lassen. Derzeit steigt die Zahl der Tests ohnehin deutlich an; die Kapazitäten der Labore werden zunehmend knapper. Wie etwa bei "Allgäulab" in Kempten.

Virologe Lapatschek hält nichts von Corona-Tests für Pendler

Dort werden die Abstriche aus Lindau und fünf anderen Landkreisen untersucht. Matthias Lapatschek von "Allgäulab" hält die Pendlertests aus virologischer Sicht für wenig sinnvoll – vor allem deshalb, weil die Infektionszahlen in den Nachbarländern ähnlich hoch sind wie in Bayern selbst. Der Virologe sagte, da könne man mit demselben Argument auch Pendler aus Kempten testen. Er habe Angst, dass jetzt Tests für andere Zwecke fehlen. Lapatschek sagte: "Es wäre mir am liebsten, man würde das wieder lassen, um sich auf die wichtigen Tests konzentrieren zu können." Tests etwa in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Schulen.