Kostenlose Corona-Tests am Münchner Flughafen jetzt möglich

Am Münchener Flughafen können sich Reisende, die aus dem Urlaub zurückkommen, ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das teilte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml mit.

"Wir müssen aufpassen, dass Reiserückkehrer keine neuen Infektionen mit nach Hause bringen", sagte die CSU-Politikerin. "Deshalb ist es sinnvoll, sich schon am Flughafen testen zu lassen."

Freiwillige Corona-Tests am Flughafen sind kostenlos

Der Freistaat übernimmt am Airport das bisher kostenpflichtige Test-Angebot von MediCare, einer Tochtergesellschaft des Flughafens. Derzeit wird am Airport auf der Freifläche zwischen Terminal 1 und Terminal 2 ein Zelt aufgebaut, um zusätzlichen Platz für Tests zu bieten, erklärte eine Flughafensprecherin dem BR.

Kostenlose Corona-Tests an den Flughäfen in Nürnberg und Memmingen sind ebenfalls geplant. Sie starten in den kommenden Tagen, wie ein Ministeriumssprecher auf BR-Anfrage sagte. Wie lange es dauern soll, bis ein Testergebnis vorliegt, blieb zunächst unklar.

Bundesregierung lässt Corona-Testpflicht prüfen

Mit der kostenlosen Testmöglichkeit setzt die Staatsregierung einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern vom Freitag um. Eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer, insbesondere für jene aus Risikogebieten, fordert unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dieser hatte am Freitag jedoch betont, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung geben müsse.

Die Bundesregierung lässt dies prüfen. Für verpflichtende Tests bestünden aber hohe rechtliche Hürden, gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu bedenken. Diese seien ja ein Eingriff in die Freiheit.