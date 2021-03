Kostenlose Corona-Schnelltests in Rothenburg ob der Tauber

Um Punkt 08.00 Uhr startet am Donnerstagmorgen der Testbetrieb in dem neuen Schnelltestzentrum in Rothenburg ob der Tauber. 30 Schülerinnen und Schüler der Toppler Grundschule werden dort gemeinsam mit ihren Lehrkräften auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt gibt es drei Kabinen, in denen der Nasen-Rachen-Abstrich genommen wird, sagt Benedikt Stegmann, Leiter der Reichsstadt Apotheke. Gemeinsam mit dem Leiter der Marien Apotheke betreibt er das Schnelltestzentrum im Auftrag des Ansbacher Gesundheitsamts.

In zwei Minuten zum Corona-Schnelltest

Pro Person wird mit einem Zeitaufwand von circa fünf Minuten gerechnet. Hier sei allerdings ein Puffer einberechnet. Tatsächlich solle sich niemand länger als zwei Minuten in der Mehrzweckhalle aufhalten, sagt Stegmann. Nach einem kurzen Aufklärungsgespräch wird der Abstrich von Apothekern oder Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) genommen und dann verlassen die Bürger im Einbahnstraßen-System das Gebäude. So können die Abstandsregeln eingehalten werden, sagt Stegmann. Zusätzlich ist eine Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr installiert worden. In der Halle herrscht zudem eine FFP2-Maskenpflicht, sagt Michael Sommerkorn, Rechtsdirektor der Stadt Rothenburg.

Unterstützung für Schulen gab Startschuss für Testzentrum

Während die Apotheker zwar den Betrieb des Testzentrums organisieren, wird die Mehrzweckhalle von Seiten der Stadt gestellt. Der Ausgangspunkt für diese Gemeinschaftsinitiative sei die Situation der Schulen in der Corona-Pandemie gewesen, sagt Sommerkorn. Schnell habe man festgestellt, dass die Schulen regelmäßige Testungen der Schüler und Lehrer selbst nicht stemmen können. Deswegen habe man nach nach Alternativen gesucht und sei auf die Idee zur Testung in der Mehrzweckhalle gekommen.

Kostenlose Tests ab Montag für alle Bürger

Mit der Änderung der Testverordnung hätten nun auch mehr Menschen ein Recht auf einen wöchentlichen, kostenlosen Schnelltest, sagt Apotheker Stegmann. Daher sei klar, dass eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt von Interesse sein könnte. Daher fiel die Wahl auf die Mehrzweckhalle, da sie für viele Schulen fußläufig erreichbar sei und über eine Busanbindung sowie einen großen Parkplatz verfüge, erläutert Michael Sommerkorn im BR24-Interview die Vorteile des Standorts. Die anfallenden Kosten können die Apotheker über einen Pauschalbetrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen. Nach eigenen Angaben sei der Betrag kostendeckend. Gewinn würden die Apotheken durch den Betrieb nicht machen, so Stegmann weiter.

Bürger müssen sich vorher registrieren

Für die Testung ist es erforderlich, vorab einen Termin zu vereinbaren. Dieser kann über die Internet-Plattform des Testzentrums gebucht werden. Ab Samstag wird die Registrierung freigeschalten. Nur in extremen Ausnahmefällen sei eine telefonische Anmeldung möglich. Zu Beginn soll das Testzentrum von Montag bis Freitag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Samstag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet sein. Je nachdem wie groß die Nachfrage sei, könnte dann aufgestockt werden. Rund 30 Termine können aktuell pro Stunde vergeben werden, erklärt Stegmann. Über die Online-Plattform werde dann auch das Ergebnis des Corona-Schnelltests mitgeteilt.