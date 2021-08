Kostenlos mit dem Bus von Aschaffenburg bis nach Rodgau

Eine länderübergreifende Kooperation macht es möglich: Am Freitag und Samstag kann jeder kostenlos von Aschaffenburg nach Rodgau (Landkreis Offenbach) mit dem Bus fahren. Schon seit Anfang Juli bietet die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) zusammen mit dem Landkreis Aschaffenburg zusätzliche Fahrten auf der Linie 58 an, zwischen Rodgau-Weiskirchen und Aschaffenburg Hauptbahnhof – auch abends für Nachtschwärmer. Um das Angebot bekannter zu machen, sind die Fahrten am Freitag und Samstag frei. Ab Aschaffenburg beginnt das Angebot am Freitag ab 18.28 Uhr geht bis zum Samstag 22.15 Uhr.

Anschluss nach Frankfurt

Der Geschäftsführer der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, Andreas Maatz erklärt: "Unsere Fahrgäste sollen sich persönlich davon überzeugen, wie einfach und bequem es ist, das Auto stehen zu lassen und umweltfreundlich mit dem ÖPNV bis nach Aschaffenburg oder nach Frankfurt hineinzufahren – ohne lästige Parkplatzsuche." Für die Aschaffenburger Fahrgäste bestehen vom Bahnhof Rodgau-Weiskirchen Anschlussmöglichkeiten zur S1 nach Offenbach und Frankfurt.