BR24-Community: "Kostenfreie Tests für alle!"

Bayerns Krankenhaus-Ampel ist auf Rot gesprungen. Der Grund: Mehr als 600 Intensiv-Betten sind mit Covid19-Patienten belegt. Deshalb werden die Corona-Regeln ab Dienstag verschärft. In Bus und Bahn besteht beispielsweise wieder eine FFP2-Maskenpflicht - und in Innenräumen wie Kultureinrichtungen oder Fitness-Studios gilt die 2G-Regel. Zutritt haben also nur vollständig Geimpfte und Genesene. Mit einem PCR-Test können Ungeimpfte aber noch sogenannte körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen - und auch ein Restaurant-Besuch ist damit möglich.

Zuspruch für 2G-Regel und Impfpflicht

Die Debatte um die 2G-Pflicht spaltet dabei die BR24-Community. Wir haben nach Meinungen zu 2G gefragt und Hunderte Antworten erhalten. Einige befürworten die Maßnahme, andere lehnen sie ab. Tom Schumt schreibt zum Beispiel: "2G sofort, keine Chance den Unsolidarischen!" Seiner Meinung nach würden die Impfunwilligen momentan auf Kosten der Geimpften leben und den Verlauf der Pandemie in die Länge ziehen. Jeder habe die Freiheit, zu Hause zu bleiben, und müsse nicht in ein Restaurant gehen, wenn er nicht geimpft ist.

Dem stimmt auch Dietrich Loos zu. Er fordert eine generelle 2G-Pflicht, sowohl in Hotellerie als auch in Gastronomie, und spricht sich für eine schnelle Booster-Impfung aus. Außerdem braucht es laut dem BR24-Nutzer noch mehr Maßnahmen, beispielsweise die Einführung einer Impfpflicht. Laut einer aktuellen Umfrage aus dem ARD-Deutschlandtrend steht Dietrich Loos mit seiner letzten Forderung nicht alleine da. 57 Prozent der Menschen in Deutschland sind für eine Corona-Impfpflicht, 39 Prozent dagegen. Im August sah das noch anders aus. 50 Prozent waren gegen die Impfpflicht, nur 46 Prozent dafür.

Rote Corona-Ampel in Bayern: Drohen Lockdown oder Impfpflicht? darüber diskutiert die Münchner Runde am Mittwochabend um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und auf BR24. Unter anderem mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der ehemaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und der Virologin Ulrike Protzer.

Statements gegen staatliches Eingreifen

Kritik an einer 2G-Regel kommt dagegen von Christian Moser. Er ist der Meinung, dass man den Bürgerinnen und Bürgern die Risikobewertung des Coronavirus unabhängig von ihrem Impf-Status selbst überlassen sollte. "Ich bin dafür, dass jeder frei entscheiden darf, was er will", schreibt er. Er sei zwar selbst doppelt geimpft, habe aber erkannt, dass uns das Virus noch jahrelang begleiten werde. Niemand solle deshalb zu irgendetwas gezwungen werden. Und wer Angst habe, könne ja weiterhin zuhause bleiben. Deutschland sei laut Christian Moser gespalten genug – und eine verpflichtende 2G-Regel trage nicht dazu bei, dass sich das in Zukunft ändere.

Diese Meinung teilt auch BR24-Nutzerin Stefanie Monika. "Wir werden dieses Virus aktuell nicht kontrollieren", schreibt sie. Jeder habe die Möglichkeit, sich durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf zu schützen. Den Menschen deshalb vorschreiben, was sie zu tun haben, könne man aber nicht. "Die aktuellen Ereignisse zeigen eindeutig, dass sich jeder irgendwann ansteckt."

Kostenlose Tests für alle

Viele BR24-Nutzer sehen 2G jedoch auch aus einem anderen Grund kritisch: Die Sorge davor, dass auch Geimpfte erkranken. "Es sollten alle getestet werden, weil auch die Geimpften Corona verbreiten können", meint Melanie Stamm. Neben einem Getesteten würde sie sich sicherer fühlen als neben einem Geimpften. Dann wisse sie nämlich sicher, dass die Person sie nicht anstecken könne. "Außerdem sollten die Tests für alle wieder kostenlos sein", fordert die BR24-Nutzerin.

Ähnlich sieht das auch Beate Lässig. Sie sagt: "Es sind nicht nur die ungeimpften Mitbürger, die erkranken." Ungeimpfte würden lediglich ein höheres Risiko haben, unter den Folgen einer Covid-Erkrankung zu leiden oder einen schweren Verlauf zu bekommen. Deshalb sei es laut Beate Lässig mit einer 2G-Regelung allein nicht getan. Die Regierung müsse auch dafür sorgen, wieder kostenfreie Tests für alle bereitzustellen.