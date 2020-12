Kostenexplosion: Sanierung des Landestheaters Coburg wird teuer

Der Kostenrahmen für die geplante Generalsanierung des Coburger Landestheaters ist deutlich angestiegen. Das ist in einer Sondersitzung des Stadtrats bekannt geworden. Die Summe habe sich um mehr als 130 Millionen Euro erhöht.

190 Millionen Euro für Generalsanierung des Landestheaters

Wie Jürgen König vom Staatlichen Bauamt in Bamberg erläuterte, schätze man die Kosten zum jetzigen Stand der Vorplanung auf insgesamt etwa 190 Millionen Euro. Damit haben sich die geschätzten Kosten mehr als verdreifacht. 2029 solle die Generalsanierung abgeschlossen sein. Die gestiegenen geschätzten Kosten seien auf zum Teil massive Baupreisteuerungen und die Einberechnung von Risikokosten zurückzuführen, so König.

Finanzierung der Kosten durch Freistaat und Stadt Coburg

Außerdem benötige man nach der Generalsanierung mehr Raum und Platz, was sich auch in den Kosten niederschlage. Zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Coburg besteht seit 2016 eine Finanzierungsvereinbarung. So übernimmt der Freistaat 75 Prozent der Kosten für die Sanierung des Haupthauses und die Hälfte der Kosten für Nebengebäude. Damals war man von einem Kostenrahmen von etwa 60 Millionen Euro ausgegangen, die Stadt Coburg hätte rund 18 Millionen Euro beisteuern müssen.

Finanzieller Kraftakt für Coburg

Nach den neuen Zahlen müsste man mit einer deutlichen höheren Belastung rechnen, die über die in der Finanzplanung eingestellten 37 Millionen Euro lägen, sagte Kämmerin Regina Eberwein. Für den Freistaat Bayern möge diese Steigerung überschaubar sein, für die Stadt Coburg stelle sie einen enormen finanziellen Kraftakt dar.

Obergrenze für städtischen Finanzierungsteil angeregt

Um eine finanzielle Überforderung der Stadt Coburg zu vermeiden, regte Eberwein den Stadtrat an, über eine Festlegung einer Obergrenze für den städtischen Finanzierungsanteil der Generalsanierung nachzudenken. Vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hieß es in der Sitzung, man sehe die Finanzierungsvereinbarung nach wie vor als wichtige Grundlage. Einige Punkte müssten aktualisiert und neu aufgenommen werden.

Information und Transparenz bei der Generalsanierung

Der vom Staatlichen Bauamt vorgestellte Kostenrahmen beinhalte zum ersten Mal Risiken, sagte Fritz Frömming, der Kaufmännische Direktor des Landestheaters dem Bayerischen Rundfunk. Ziel sei es jetzt, den Projektantrag voranzutreiben und einzureichen. Man müsse sich immer vor Augen halten, wie enorm komplex eine solche Generalsanierung sei. Deshalb halte er Informationen und Transparenz für sehr wichtig, so Frömming weiter.

Stadtrat mit Recht auf "Veto"

Der Coburger Stadtrat wird im weiteren Planungsprozess immer wieder miteinbezogen und könnte auch sein Veto einlegen. Während der Sanierungsarbeiten steht dem Landestheater als Interimsspielstätte das Globe-Theater in Coburg zur Verfügung, wofür der Spatenstich Mitte Oktober stattfand. Nach der Fertigstellung im Herbst 2022 soll das Ensemble des Landestheaters in dem Rundbau seine vorübergehende neue Heimat finden.