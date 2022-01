Kostenexplosion: Große Herausforderungen für Wintertourismus

Es war kurz nach Weihnachten: Regen und fast frühlingshafte Temperaturen haben den teils teuer produzierten Kunstschnee von der Piste gespült. Zu diesem Zeitpunkt hat Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbahn in Nesselwang im Ostallgäu, jeden Tag ernsthaft überlegt, ob er die Seilbahn überhaupt in Betrieb nehmen soll. Inzwischen steht das außer Frage, denn der Winter ist zurück und die Skifahrer kommen wieder. Was Ralf Speck nach wie vor aber die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, sind die steigenden Energiekosten und Corona.

Energie- und Personalkosten stark gestiegen

Für Strom muss er seit 1. Januar 2022 knapp das Dreifache im Vergleich zu vorher hinlegen. Und Corona-bedingt braucht er mehr Personal, das die aktuell geltenden Vorgaben kontrolliert. Auch Gas zur Versorgung der Hütten und der Diesel für die Pistenraupen sind teurer geworden. Würde Ralf Speck die höheren Kosten auf die Kunden umlegen, müssten die für einen Tages-Skipass 100 Euro statt bislang 35 Eurobezahlen. Und das, so Speck, sei natürlich nicht möglich.

Weniger Beschneiung

Das Team der Alpspitzbahn hat sich deshalb andere Strategien überlegt, um die Energiekosten zu senken. So wird man zum Beispiel künftig die Pisten nur noch dann beschneien, wenn die Bedingungen dafür optimal sind und das unbedingt nötig ist. Optimal, das sind die Bedingungen aber in den kommenden Jahren möglicherweise immer seltener.

Schneesaison immer kürzer

Ohnehin kennt der Nesselwanger Liftbetreiber in einer Höhenlage zwischen 900 und 1.500 Meter winterliche Wetterkapriolen und spontane Wärmeeinbrüche. Mit dem Klimawandel und den damit verbundenen, schneeärmeren Wintern müssen sich Wintersportorte, vor allem die in niedrigeren Lagen, seit geraumer Zeit auseinandersetzen. Eine Langzeitstudie, koordiniert vom Südtiroler Institut Eurac Research in Bozen hat vergangenes Jahr zum Beispiel gezeigt, dass sich die Zeit, während der in den Alpen Schnee liegt, deutlich verkürzt hat. Konkret hat die Schneesaison in den letzten fünf Jahrzehnten im Mittel um 22 bis 34 Tage abgenommen. Das gilt für Lagen unterhalb von 2.000 Metern.

Nicht mehr nur auf den Winter setzen

Studien wie diese kennen die Verantwortlichen in der Marktgemeinde Nesselwang und setzen aus diesem Grund nicht mehr nur auf den Winter. Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) möchte, dass seine Gemeinde das ganze Jahr über für Einheimische und Gäste attraktiv ist. Er hält deshalb zum Beispiel am Schwimmbad fest, obwohl es vergangenes Jahr eine halbe Million Euro Defizit gemacht hat und Sanierungen anstehen. Die Gastronomie des Alpspitzbades sowie der Außenbereich müssten für etwa eine Million Euro modernisiert werden. Diese Investitionen hat die Gemeinde nun erst einmal zurückgestellt. Der Bürgermeister begründet das Defizit des Bades mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und schließt nicht aus, dass die Preise erhöht werden müssen.

Zwei Drittel der Übernachtungsgäste im Sommer.

Die Alpspitzbahn zieht bei dieser Strategie mit: Erst vergangenes Jahr zum Beispiel wurde die alte Sommerrodelbahn durch eine neue Ganzjahresrodelbahn ersetzt. Die alte Bahn hatte schon bei leichtem Nieselregen den Betrieb einstellen müssen. Den Strategiewechsel hin zu einem Ganzjahresbetrieb kann Geschäftsführer Ralf Speck auch am Umsatz ablesen: in den vergangenen 15 Jahren, so erklärt er, wurde das Unternehmen so umgebaut, dass inzwischen 50 Prozent des Umsatzes im Sommer gemacht wird.