Kostenexplosion: Evangelische Kitas fordern Finanzierungszusagen

Mit Blick auf die hohe Inflation und damit gestiegene Preise in vielen Bereichen fordert der Evangelische KITA-Verband Bayern (evKITA) in Nürnberg Finanzierungszusagen. "Wir brauchen dringend eine wirtschaftliche Perspektive für die Kitas, die über die bereits beschlossene Finanzierung hinausgeht", sagt die Vorständin für Bildung und Soziales bei evKITA, Christiane Münderlein, in einer Mitteilung.

Wie sollen Kita-Träger Mehrkosten finanzieren?

Die Einigung der EU-Staaten auf einen Gasnotfallplan werde den Anstieg der Energiepreise nicht deckeln, so Münderlein weiter. "Woher sollen die Kita-Träger das Geld nehmen?" Die Kindertagesbetreuung sei eine tragende Säule der Wirtschaft, ohne sie würden noch mehr Fachkräfte fehlen, als es bereits der Fall ist, sagt die Vorständin. Deshalb dürfe das System durch die rasanten Kostensteigerungen nicht ins Wanken geraten. Auch der Kita-Ausbau sei durch steigende Kosten am Bau in Gefahr.

Kitas und ihre Träger bei Entlastungsplänen nicht vergessen

Die Politik bemühe sich zwar richtigerweise um die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, bei allen Überlegungen zu Entlastungspaketen dürften Kitas aber nicht vergessen werden, fordert Münderlein. evKITA vertritt nach eigenen Angaben rund 800 Träger. Evangelische Kitas bieten demnach bayernweit rund 92.000 Plätze in etwa 1.450 Einrichtungen.