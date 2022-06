Kostenexplosion bei 2. Stammstrecke - Minister kritisiert Bund

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Beim Bau der 2. Münchner S-Bahn-Stammstrecke droht eine Kostenexplosion und eine deutliche Verzögerung. Nach Berechnungen des Freistaats könnten die Kosten auf bis zu 7,2 Milliarden Euro steigen, wie der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in München sagte.

Als sich Bund und Freistaat Bayern im Jahr 2016 auf eine gemeinsame Finanzierung der 2. Stammstrecke geeinigt hatten, waren beide Seiten von Gesamtkosten in Höhe von maximal 3,849 Milliarden Euro einschließlich Risikopuffer ausgegangen. Baubeginn war 2017.

Inbetriebnahme Jahre später?

Die Inbetriebnahme könnte sich Bernreiter zufolge um viele Jahre verzögern - möglicherweise bis 2037. Nach einer "Optimierung" der Planungen hatte es zuletzt geheißen, die Inbetriebnahme werde sich auf Ende 2028 verschieben. Der CSU-Minister will jetzt Klarheit: Bayern erwarte, "dass die Deutsche Bahn sowohl ihre Kostenschätzung als auch ihren Zeitplan offenlegt", betonte er.

"Wir fordern von allen Beteiligten Vertragstreue ein." Der Freistaat bekenne sich zu seiner Verantwortung. "Die zweite Stammstrecke ist für hunderttausende Menschen täglich enorm wichtig." Daher verlange die Staatsregierung vom Bund ein "klares Bekenntnis zur Durchführung dieser für München und ganz Bayern so wichtigen Maßnahme".

Krisengipfel abgesagt - "Schlechter Stil"

Eigentlich war für heute seit längerer Zeit ein Krisengipfel zur zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke angesetzt - mit Vertretern des Bundes, der Deutschen Bahn, des Freistaats und der Stadt München. Um den Gesprächstermin mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon im März gebeten, betonte Bernreiter. Es sei "unglaublich", dass man als Ministerpräsident eines großen Bundeslandes dreieinhalb Monate auf einen Termin warten müsse.

Am Mittwochabend habe der Bundesverkehrsminister dieses "sehnlichst" erwartete Gespräch "ohne Angabe von Gründen" abgesagt und gleich angemerkt, dass er in nächster Zeit keinen Termin in Bayern wahrnehmen könne, kritisierte Bernreiter. Das sei sehr schlechter Stil. "Ich halte fest: Herr Wissing kneift." Aber Probleme ließen sich nicht aussitzen. Bernreiter fügte hinzu: "Ich kann nur nach Berlin rufen: Herr, Wissing, Sie sind jetzt am Zug!"

Das BR24live mit Bernreiters Pressekonferenz zum Nachschauen: