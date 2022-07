Kostenexplosion - Bayerische Kommunen fordern neue Förderpraxis

Institut für Urbanistik unterstützt Forderung

Christiane Meyer, die Bürgermeisterin von Ebermannstadt, möchte eine Bushaltestelle am Bahnhof barrierefrei ausbauen. Innerhalb der letzten acht Monate sind die Kosten für das Projekt von 232.000 Euro auf 297.000 Euro gestiegen. Für eine Stadt mit rund 7.000 Einwohnern und einer Pro-Kopf-Verschuldung von jetzt schon 1.700 Euro eine echte Herausforderung. "Wir brauchen Förderung," so Christiane Meyer. Und das sei gar nicht so einfach, diese Förderprogramme zu entdecken und aufzuspüren. "Wir suchen Förderungen wie die Trüffelschweine." Da brauche man geschultes Personal in der Verwaltung und vor allem viel Zeit. Oft sei dann auch noch eine Beantragung zeitlich begrenzt, so dass schnell gehandelt werden müsse. Das mache das Leben der Verwaltungen schwer, so die Bürgermeisterin.

Das bestätigt das Deutsche Institut für Urbanistik, Difu. Es empfiehlt deshalb eine Änderung der Förderpraxis. Kommunen müssten effizienter gefördert werden, meint Christian Raffer vom Institut. "Aus Sicht der Kommunen sind Förderprogramme und auch die gesamte Förderlandschaft in den einzelnen Bundesländern viel zu komplex. Es ist also schwer zu überblicken, welche Förderprogramme es gibt, wie die zu beantragen sind. Die Förderprogramme kommen außerdem kurzfristig und die Kommunen haben häufig nicht das Personal, um diese Programme zu beantragen und abzuwickeln."

Staat widerspricht: Kommunen werden ausreichend gefördert

Das bayerische Finanzministerium winkt ab. Bayerns Gemeinden erhielten bereits jetzt schon im Bundesvergleich die meisten Fördermittel, so Minister Albert Füracker. "Wir unterstützen die Städte und Gemeinden so sehr wie nie zuvor. Wir haben, was die Investitionsunterstützung anbelangt, über eine Milliarde Euro im Haushalt 2022. Der Kostenrichtwert ist in diesem Jahr um 12,5 Prozent angehoben worden. Also, es ist wirklich die höchste Unterstützung, die es jemals gab."

Aktuelle Zahlen: KfW-Panel 2022

Im Auftrag der KfW-Bank führt das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) regelmäßig Befragungen bei Kämmerern in Städten und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern durch. Im aktuellen Kommunalpanel 2022 ist zu lesen, "dass sich die Unsicherheiten in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Kreise nun massiv verstärken dürften. So zeigt die Befragung, die Ende vergangenen Jahres durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag von KfW Research durchgeführt wurde, dass jede zweite Kämmerei (48 Prozent) ihre Finanzlage nur als "ausreichend" oder sogar als "mangelhaft" bewertet. Die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiepreise hätten zudem spürbare Auswirkungen auf viele Kommunen.

Infolge wachsender Bedarfe, hoher Baupreise und nur moderat steigender Investitionen steigt der von den Kommunen für 2021 gemeldete Investitionsrückstand auf 159,4 Mrd. Euro (2020: 149,2 Mrd. EUR), so das Difu. Die größten Anteile entfallen dabei mit 29 Prozent auf Schulen, 25 Prozent auf Straßen und 12 Prozent auf Verwaltungsgebäude.

"Wenn die Kommunen schon viele alltägliche Basisaufgaben nicht sicherstellen können, wird es für langfristige Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz und Digitalisierung noch schwieriger", erklärt Prof. Dr. Carsten Kühl, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Urbanistik.

Kommunaler Finanzausgleich muss steigen

Ein Dauerthema ist der kommunale Finanzausgleich. Neben ihren eigenen Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, 15 Prozent der veranlagten Einkommen- und Lohnsteuer) sind die Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes über die so genannten Steuerverbünde des kommunalen Finanzausgleichs beteiligt. Der Staat (Bund und Freistaat) stellt den 2.056 bayerischen Städten und Gemeinden, den 71 Landkreisen und sieben Bezirken Geld zur Verfügung (Finanzkraftausgleich), damit es sich sowohl in Großstädten als auch auf dem Land gleichwertig gut leben lässt.

Durch ein Gesetz ist geregelt, an welchen Steuereinnahmen (Einkommen-, Umsatz-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer) die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie die Mittel verwendet werden. Die Höhe des kommunalen Finanzausgleichs wird jedes Jahr neu verhandelt. Derzeit laufen die ersten Gespräche für 2023.

Wichtig für die Kommunen sind die Schlüsselzuweisungen. Dafür wird für jede Kommune die tatsächliche Steuerkraft ermittelt und mit einem durchschnittlichen Finanzbedarf verglichen. Liegt die Steuerkraft darunter, so wird die Finanzkraft durch das Land ausgeglichen. Liegt sie darüber, gibt es wenig bis nichts.

Im Jahr 2022 erhalten die bayerischen Landkreise und Gemeinden Schlüsselzuweisungen von insgesamt vier Milliarden Euro, so das bayerische Finanzministerium. Die eigenen Steuereinnahmen der bayerischen Gemeinden betrugen im Jahr 2021 insgesamt gut 23 Milliarden Euro. Die größten Einnahmeposten bilden das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus der Gewerbesteuer.

Neben den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten die Kommunen noch weitere Leistungen aus dem Staatshaushalt für vielerlei einzelne Zwecke. Insgesamt sind für das Jahr 2022 rund 19,61 Milliarden Euro veranschlagt, von denen 10,56 Milliarden Euro (rund 54 Prozent) auf den kommunalen Finanzausgleich entfallen.