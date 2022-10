Kostendeckend statt klamm: Schlachthof Bamberg stabilisiert

Die Finanzsituation des in Schieflage geratenen Bamberger Schlachthofs hat sich im vergangenen Sommer stabilisiert. Seit dem vergangenen Juni arbeite der Schlachthof kostendeckend, sagte Geschäftsführer Julian Schulz bei der Aufsichtsratssitzung. Im Oktober soll demnach mit der ratenweisen Rückzahlung von Außenständen begonnen werden. Die Stadt Bamberg hatte dem Schlachthof Zahlungen über 1,3 Millionen gestundet.

Schlachthof Bamberg will Zukunftspläne veröffentlichen

Unabhängig davon würden weiterhin Gespräche mit den beiden Großkunden geführt, um die Einnahmen des Schlachthofs dauerhaft zu verbessern. Spätestens im Januar sollen dem Aufsichtsrat des Schlachthofs und dem Stadtrat ein Zukunftskonzept präsentiert werden.

Im Sommer hatte Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) Plänen zur Verpachtung des Schlachthofs an einen oder mehrere Großkunden eine Absage erteilt. Wenn der Schlachthof weiter existieren solle, dann nur in städtischer Hand, so Starke, der qua Amt auch Aufsichtsratsvorsitzender des Schlachthofs ist. Der Bamberger Schlachthof war in Schieflage geraten. Zur Begründung nannten die Verantwortlichen unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie ein verändertes Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger.