Kosten für Freibadsanierung Frammersbach erstmals genannt

Auf der Bürgerversammlung erfuhren die annähernd 300 Besucher, dass die Freibadsanierung zwischen acht und 10,5 Millionen Euro kosten wird. Die Summe ist sehr hoch, aber die gute Nachricht eines Würzburger Architekten: Man könnte eine Sanierung in mehrere Abschnitte aufteilen. Als erstes müsste das Schwimmerbecken in Angriff genommen werden, weil es sich senkt. Dann käme die Erneuerung des Kiosk- und Sanitärgebäudes dran. Folgen würden das Technikgebäude und das Sprungbecken und in einem letzten Abschnitt das Nichtschwimmer-Becken und die Rutsche.

Start der Sanierung noch offen

Der Architekt stellte noch eine Möglichkeit vor: Das Bad könnte auch für einen Winterbetrieb modernisiert werden. Baumhaus-Besucher oder Gäste des Campingplatzes könnten dann den Sanitärbereichs mitbenutzen. In den nächsten zwei Jahren werden die Frammersbacher aber wie gewohnt schwimmen können. Denn wann genau die Freibadsanierung startet, ist noch unklar.