Korruptionsprozess: Zwei neue Anklagen gegen OB Wolbergs

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat wegen auffälliger Parteispenden zwei weitere Anklagen gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) sowie drei weitere Unternehmer aus der Immobilienbranche erhoben. Das hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Presseerklärung mitgeteilt.

Staatsanwaltschaft erhebt zwei Klagen

Eine der Anklagen lautet auf Vorteilsannahme- bzw. gewährung in jeweils drei Fällen. In einer weiteren Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem Oberbürgermeister sowie einem der beiden Unternehmer und einem ehemaligen Geschäftsführer eines Immobilienkonzerns aus Mittelfranken Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung vor.

Erneut geht es um gestückelte Spenden

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der von Wolbergs geführte SPD-Ortsverein Regensburg-Stadtsüden von den zwei ebenfalls angeschuldigten Geschäftsführern aus der Regensburger Bau- und Immobilienbranche Spenden in Höhe von 80.000 Euro erhielt. Die Unternehmer wollten sich dadurch die Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Umsetzung verschiedener Bauvorhaben sichern, so die Staatsanwaltschaft. Das sei dem Oberbürgermeister bei Annahme der Spenden auch bewusst gewesen. Die 80.000 Euro sollen außerdem von den beiden Unternehmern gestückelt, also unterhalb der Grenze der Veröffentlichungspflicht für Parteispenden, gezahlt worden sein. Diesen Tatkomplex wertet die Staatsanwaltschaft als Vorteilsannahme bzw. Vorteilsgewährung.

5.000 Euro für die Änderung eines Bebauungsplans?

Um die für eine Genehmigung eines geplanten Bauvorhabens im Stadtosten notwendige Änderung des Bebauungsplans zu bekommen, habe ein Regensburger Unternehmer und ein ehemaliger Geschäftsführer aus einem Immobilienkonzern aus Mittelfranken 5.000 Euro als Spende an den SPD-Ortsverein Stadtsüden vermittelt. Das wertet die Staatsanwaltschaft als Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wolbergs wusste, dass das Projekt nicht genehmigungsfähig ist. Bei der Spendenzusage soll er laut Anklage erkannt haben, dass die Unternehmer auf seine Unterstützung bei der Änderung des Bebauungsplans hofften. Das Landgericht Regensburg muss jetzt über die Zulassung der Anklagen entscheiden.