Korruptionsprozess: Wolbergs äußert sich noch einmal

Eigentlich sollte im Regensburger Korruptionsprozess vor dem Landgericht nur noch am kommenden Mittwoch das Urteil verkündet werden. Jetzt tritt das Gericht noch einmal in die Hauptverhandlung ein und der angeklagte und suspendierte OB Joachim Wolbergs wird sich ergänzend äußern.

Urteil weiter für 3. Juli geplant

Wie ausführlich die ergänzende Äußerung Wolbergs' sein wird, ist unklar, sagte Landgerichtssprecher Thomas Polnik dem BR. Richterin Elke Escher gehe aber von einem kurzen Termin aus. Allerdings: Durch den Wiedereintritt in die Hauptverhandlung könnten die Anwälte noch einmal vollständig plädieren. In der Praxis würden sie aber meist auf ihre bereits gehaltenen Plädoyers verweisen oder diese nur punktuell ergänzen, so Polnik. Auch die Angeklagten hätten erneut die Möglichkeit, ihr Schlusswort zu halten. Dennoch ist die Urteilsverkündung laut Gericht weiter für Mittwoch geplant.

Auffällige Passage im Schlusswort Tretzels

Wolbergs' Verteidiger Peter Witting wollte sich auf BR-Anfrage nicht zu dem zusätzlichen Termin äußern. In einer Mitteilung des Landgerichts vom 27. Juni heißt es aber, Witting habe dem Landgericht mitgeteilt, dass das Schlusswort des mitangeklagten Bauträgers Volker Tretzel, in dem es unter anderem um die im Prozess behandelte Vergabe des Baugebiets Nibelungenkaserne ging, Anlass für eine ergänzende Erklärung Wolbergs' gebe. Mit dieser sollen Fehlinterpretationen vermieden werden. Eine Bemerkung des Immobilienunternehmers ließ Prozessbeobachter aufhorchen. Wörtlich sagte Tretzel in seinem Schlusswort: "Wolbergs hat gesagt, ihr müsst nicht so viel spenden, ihr bekommt das Grundstück sowieso." Tretzels Anwalt habe daraufhin auf den Tisch geschlagen, um seinen Mandanten zu unterbrechen, berichteten Prozessbeobachter.