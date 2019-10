Korruptionsprozess gegen Ingolstädter Ex-OB geht zu Ende

Angeklagt ist der ehemalige Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Bestechlichkeit in zwei Fällen vor. Am Landgericht Ingolstadt werden heute Vormittag voraussichtlich Staatsanwalt und Verteidigung ihre Schlussvorträge halten.

Prozess-Ende in Ingolstadt war zum Greifen nah

Eigentlich wurde schon vor zwei Monaten mit einem Ende des Verfahrens gerechnet. Aber weil der 69-Jährige damals kurz vor den geplanten Plädoyers ein Teilgeständnis ablegte, musste die Strafkammer noch weitere Verhandlungstage ansetzen.

Vorwurf: Finanzielle Vorteile durch Immobiliengeschäfte

Lehmann wird in der Anklage vorgeworfen, seiner Familie durch Immobilienkäufe finanzielle Vorteile in Höhe von mehreren hunderttausend Euro verschafft zu haben. Der CSU-Politiker war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister in Ingolstadt und in dieser Funktion auch Chef von zwei Aufsichtsgremien, die öffentliche Gebäude an Investoren verkauft haben. Die beteiligten Bauunternehmer konnten damals planerische Extrawünsche durchsetzen. Lehmann erwarb dann später privat Studentenapartements und eine Wohnung in den sanierten Objekten.

Lehmann räumt Vorteilsannahme ein

Zu Beginn des Strafprozesses hatte Lehmann noch jede Schuld von sich gewiesen. Als dann später in dem Verfahren der Vorsitzende Richter Jochen Bösl darauf hinwies, dass ohne Geständnis auch eine Haftstrafe ohne Bewährung möglich sei, räumte der Kommunalpolitiker Fehler ein. Er habe zwei Immobilien-Deals zum "Freundschaftspreis" bekommen und damit finanzielle Vorteile erhalten, die er als Amtsträger nicht hätte annehmen dürfen.

Es geht um Freiheit oder Gefängnis

Erwartet wird, dass die Staatsanwaltschaft für Alfred Lehmann heute über zwei Jahre Freiheitsstrafe fordern wird. Eine Aussetzung auf Bewährung wäre damit für den 69-Jährigen ausgeschlossen. Prozessbeobachter rechnen damit, dass die Staatsanwaltschaft die späten, stückweisen Angaben Lehmanns zum eigenen Fehlverhalten nicht als volles Geständnis werten wird. So jedoch wollen seine Verteidiger Lehmanns Einlassungen verstanden wissen. Die Bewertung ist wichtig. Nach einem Hinweis des Gerichts bewege man sich ohne Geständnis, das "nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis" ist, oberhalb der Bewährungsgrenze von zwei Jahren.