Korruptionsprozess: Artinger verteidigt Grundstücksvergabe

Im Regensburger Korruptionsprozess hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Regensburger Stadtrat, Ludwig Artinger, die Vergabe eines ehemaligen Kasernenareals an den angeklagten Bauträger Volker Tretzel verteidigt. Artinger sagte, "die Vergabe an Tretzel war und ist bis heute die beste aller Lösungen. Dazu stehe ich." Mit seiner Aussage bezog er sich auf die Entscheidung der zuständigen Gremien und des Regensburger Stadtrates über das damals vorgelegte Angebot des Bauträgers. Er verteidigte damit auch die Politik seiner Partei. Die Freien Wähler gehören einer Koalition im Regensburger Rathaus an.

Erste Ausschreibung: Bestes Konzept sollte Zuschlag erhalten

Die Stadt hatte das Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne im Jahr 2011 vom Bund erworben, um schließlich weite Teile des Grundstücks an Immobilienunternehmen weiterzuverkaufen. Eine erste Ausschreibung kippte die Stadt kurz nach dem Amtsantritt von Joachim Wolbergs im Frühjahr 2014. Statt wie ursprünglich geplant nach dem höchsten Preis zu vergeben, sollte auf Wunsch der SPD der Bewerber mit dem besten Konzept den Zuschlag erhalten. Artinger sagte, bei ihm habe die SPD damit keine allzu große Überzeugungsarbeit leisten müssen: "Das war die beste aller möglichen Entscheidungen."

Zweite Ausschreibung: Volker Tretzel erhält Zuschlag

Der angeklagte Bauträger Volker Tretzel bekam den Zuschlag im Zuge der zweiten Ausschreibung. Wie im Rahmen der Ermittlungen in der Affäre bekannt wurde, hatte der ebenfalls angeklagte Ex-Fraktionschef der Regensburger SPD, Norbert Hartl, dem Bauträger vorab interne Ausschreibungsunterlagen zukommen lassen, um sich mit diesem darüber abzustimmen. Auf Frage einer Staatsanwältin, ob Derartiges normal sei, wurde Artinger - von Beruf Richter - deutlich: "Wenn ich etwas ausschreibe, dann wäre das klar wettbewerbsverzerrend und würde sich verbieten."

Parteispenden über Strohmannsystem

Die Staatsanwaltschaft sieht einen Zusammenhang zwischen der Vergabe an Tretzel und dessen Parteispenden an den SPD-Ortsverein des angeklagten SPD-Politikers Joachim Wolbergs: Tretzel soll über Strohmänner aus dem Firmenumfeld rund 475.000 Euro in gestückelten Beträgen von je rund 9.900 Euro überwiesen und Wolbergs darüber hinaus auch persönliche Vorteile gewährt haben. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.