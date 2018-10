Korruptionsaffäre: Zweite Anklage gegen Wolbergs erhoben

Gegen den Regensburger OB Joachim Wolbergs (SPD) ist offenbar eine zweite Anklage erhoben worden. Das berichtet der "Donaukurier". Demnach soll der Bauträger Thomas D. den SPD-Politiker bestochen haben, um an eine Baugenehmigung zu kommen.

Geld für Baugenehmigung?

Der Unternehmer soll zwischen 2012 und 2016 160.200 Euro an den von Wolbergs geführten SPD-Ortsverein Stadtsüden gespendet haben, um sich die Unterstützung Wolbergs bei Bauprojekten zu sichern. Oberbürgermeister Wolbergs hatte sich laut Donaukurier dann auch in einer Mail an die städtische Baureferentin dafür eingesetzt, ein Vorhaben wohlwollend zu prüfen. Am Ende wurde die Baugenehmigung für Wohnungen im Regensburger Stadtwesten aber nicht erteilt. D. hatte in dem Zusammenhang bereits Ende März einen Strafbefehl akzeptiert und umfassend ausgesagt - weitere Schritte der Staatsanwaltschaft waren also zu erwarten.

Anderer Prozess läuft gerade

Derzeit steht Wolbergs zusammen mit dem Bauträger Volker Tretzel und zwei weiteren Angeklagten bereits in einem anderen Verfahren vor Gericht. Ihnen werden Vorteilsannahme beziehungsweise -Gewährung sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Wolbergs soll Tretzel im Gegenzug für hohe Parteispenden und private Vorteile bei mindestens einer Grundstücksvergabe bevorzugt haben. Der suspendierte OB bestreitet diese Vorwürfe.