Korruptionsaffäre: Wolbergs sagt aus

Im Regensburger Korruptions- und Parteispendenprozess hat der angeklagte, suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs am Morgen mit seiner Aussage begonnen. Die Ausführungen des SPD-Politikers werden voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Wolbergs hat angekündigt, zu allen Vorwürfen detailliert Stellung nehmen zu wollen.

"Meine Einlassung wird lange dauern. Ich kann es nicht ändern. Das ist meine einzige Chance, mich umfassend zu äußern." Joachim Wolbergs

Wolbergs schilderte zunächst kurz seinen politischen Werdegang und übte dann, wie tags zuvor schon sein Verteidiger, eine heftige Medienschelte. "Was berichtet wird über meinen Werdegang, entspricht einfach nicht der Wahrheit", sagte Wolbergs.

Kritik an Ermittlern und Medien

Sein Verteidiger Peter Witting hatte gestern genau wie der Verteidiger des mitangeklagten Bauträgers Volker Tretzel, Kritik an den Ermittlern und den Medien geübt. Der Staatsanwaltschaft warfen die Männer vor, einseitig ermittelt zu haben. Die mehrwöchige Untersuchungshaft ihrer Mandanten sei aus ihrer Sicht weder zulässig noch angemessen gewesen.

Mitangeklagter forderte Einstellung des Verfahrens

Bevor sich Wolbergs zu Wort meldet, musste das Gericht aber noch über den Antrag eines Mitangeklagten entscheiden, der die sofortige Einstellung des Verfahrens forderte. Der Antrag wurde abgewiesen. Die Verteidigung hatte beantragt, das Verfahren einzustellen. Begründet wurde der Antrag mit einer angeblich unzulässigen Verlesung der Anklageschrift. Die Kammer habe in ihrem Eröffnungsbeschluss eine abweichende rechtliche Würdigung vorgenommen

Geld gestückelt und Strohmänner eingesetzt

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der Bauträger in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer soll die Zahlungen organisiert haben. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Der Vorwurf, die Männer hätten gegen das Parteiengesetz verstoßen, gründet sich auf fünf Rechenschaftsberichte. In diesen seien unrichtige Angaben zur Herkunft der Spenden gemacht worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch Tretzels millionenschweres Engagement beim heutigen Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg soll laut Anklage in der Hoffnung auf politisches Entgegenkommen bei Immobilienprojekten erfolgt sein.

BR-Reporterin Veronika Meier berichtete aus dem Gerichtssaal - Auf Bild klicken, um Thread zu öffnen