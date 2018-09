Korruptionsaffäre: Wolbergs in Regensburg vor Gericht

Zwei Jahre nachdem im Juni 2016 alles seinen Anfang nahm, beginnt heute beginnt vor dem Landgericht der Prozess um die Regensburger Parteispendenaffäre. Damals wurden Ermittlungen gegen den Regensburger Oberbürgermeister bekannt. Jetzt müssen sich der derzeit suspendierte OB und SPD-Politiker Joachim Wolbergs und drei weitere Angeklagte vor Gericht verantworten.

Vier Angeklagte

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz vor. Dem ebenfalls angeklagten Bauträger Volker Tretzel legt sie spiegelbildlich Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last. Die beiden anderen Männer sollen Mittäter gewesen sein. Es handelt sich um einen ehemaligen Geschäftsführer des Bauträgers sowie um den einstigen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartl.

Geld gestückelt und Strohmänner eingesetzt

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der Bauträger in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer soll die Zahlungen organisiert haben. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Der Vorwurf, die Männer hätten gegen das Parteiengesetz verstoßen, gründet sich auf fünf Rechenschaftsberichte. In diesen seien unrichtige Angaben zur Herkunft der Spenden gemacht worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch Tretzels millionenschweres Engagement beim heutigen Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg soll laut Anklage in der Hoffnung auf politisches Entgegenkommen bei Immobilienprojekten erfolgt sein.

Spenden gegen Bauareal?

Der Bauträger Tretzel erhielt kurz nach Wolbergs Amtsantritt den Zuschlag für ein ehemaliges Kasernenareal in der Stadt. Dem einstigen SPD-Fraktionschef im Stadtrat wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, dass er Tretzel vorab interne Ausschreibungsunterlagen habe zukommen lassen.

Wolbergs beteuert Unschuld

Im Falle einer Verurteilung wegen Vorteilsannahme droht Wolbergs eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Wolbergs betonte seit Beginn der Ermittlungen gegen ihn wiederholt, er sei nie käuflich gewesen. Vor Gericht werde er seine Unschuld beweisen. Alle Spenden seien korrekt verbucht worden.