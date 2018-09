Korruptionsaffäre um Wolbergs: Anklageschrift-Verlesung beendet

Mit der Verlesung der 24-seitigen Anklageschrift hat am Montagvormittag der Korruptions- und Parteispendenprozesses gegen den suspendierten Regensburger OB Joachim Wolbergs (SPD) und drei weitere Angeklagte begonnen.

Die vorsitzende Richterin sagte, es habe im Vorfeld keine Verständigungsgespräche zwischen den Parteien gegeben. Die Verlesung dauerte 70 Minuten, die beiden Staatsanwältinnen Christine Ernstberger und Ingrid Wein wechselten sich bei der Verlesung ab.

Geringes Interesse der Öffentlichkeit am Wolbergs-Strafprozess

Die vier Angeklagten verfolgten die Verlesung weitgehend regungslos. Das Verteidigerteam des mitangeklagten Immobilienunternehmers Volker Tretzel hat einen Parlamentsstenografen mitgebracht, der die Verlesung mitstenografierte. Zu Tretzels Anwaltsteam gehört auch ein eigener Medienanwalt, der die Hauptverhandlung von der Verteidigerbank aus mitverfolgt.

Überraschend gering war am Montag das Interesse der Öffentlichkeit an dem Strafprozess. Mehr als die Hälfte der für das Publikum reservierten Plätze im Saal blieb leer. Die Presseplätze waren dagegen fast komplett besetzt.

Verteidigung von Mitangeklagten fordert Einstellung des Verfahrens

Die Verteidigung des mitangeklagten Immobilienmanagers Franz W. hat eine Einstellung des Verfahrens gefordert. Begründet wurde der Antrag mit einer angeblich unzulässigen Verlesung der Anklageschrift. Die Kammer habe in ihrem Eröffnungsbeschluss eine abweichende rechtliche Würdigung vorgenommen, sagte Anwalt Markus Birkenmaier. Diese Änderungen seien in der Anklage nicht berücksichtigt. Es bestehe ein schwerwiegendes Prozesshindernis.

Die Verhandlung wurde bis zum Nachmittag unterbrochen.

Darum geht es im Wolbergs-Prozess

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz vor. Dem ebenfalls angeklagten Bauträger Volker Tretzel legt sie spiegelbildlich Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last. Die beiden anderen Männer sollen Mittäter gewesen sein. Es handelt sich um Franz W., einen ehemaligen Geschäftsführer des Bauträgers sowie um den einstigen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartl.

Geld gestückelt und Strohmänner eingesetzt

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der Bauträger in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer soll die Zahlungen organisiert haben. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Der Vorwurf, die Männer hätten gegen das Parteiengesetz verstoßen, gründet sich auf fünf Rechenschaftsberichte. In diesen seien unrichtige Angaben zur Herkunft der Spenden gemacht worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch Tretzels millionenschweres Engagement beim heutigen Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg soll laut Anklage in der Hoffnung auf politisches Entgegenkommen bei Immobilienprojekten erfolgt sein.