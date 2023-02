Korruptionsaffäre: Bewährungsstrafe für Bauunternehmer

In der Regensburger Korruptionsaffäre ist es am Donnerstag (2. Februar) zu einem weiteren Urteil gekommen. Ein Bauträger, der sich in einem neu aufgerollten Prozess verantworten musste, wurde wegen Vorteilsgewährung und Verstoßes gegen das Parteiengesetz zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Zusätzlich muss er 1,5 Millionen Euro Geldstrafe zahlen.

Gericht: Bauträger wollte sich Wohlwollen von Ex-OB Wolbergs sichern

Die 5. Strafkammer am Landgericht München, wohin das Verfahren gegen den Bauträger vom Bundesgerichtshof verwiesen wurde, ist überzeugt, dass sich der Bauträger mit Hilfe von illegalen Spenden das Wohlwollen von Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sichern wollte. Insgesamt hat der Bauträger über Familienmitglieder, die Firma und leitendende Mitarbeiter 435.000 Euro für Wolbergs' Wahlkampf gespendet. Die Spenden flossen über mehrere Jahre, jeweils unter der gesetzlich festgeschriebenen Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro. In den Rechenschaftsberichten der SPD tauchen die Namen daher nicht auf. Somit bleibt der Öffentlichkeit eine Verbindung zum Bauträger verborgen. Ein Verstoß gegen das Parteiengesetz.

Lesen sie auch: Regensburger Korruptionsaffäre geht in die nächste Runde

Kein konkreter Bezug zu einer Diensthandlung von Wolbergs

In dem Geständnis, das der Bauträger bereits zu Beginn des neuen Prozesses abgegeben hat, gibt der inzwischen 80-Jährige zu, dass das Geld zur "politischen Landschaftspflege" diente. Er habe daher auch an andere Parteien gespendet, allerdings ging das meiste Geld an den damaligen SPD-Ortverein von Joachim Wolbergs. Eine konkrete Diensthandlung durch Wolbergs sei damit nicht verbunden gewesen.

Geständnis erfolgte nach mehreren Rechtsgesprächen

Das Geständnis war das Ergebnis mehrerer Rechtsgespräche, auf die sich der Bauträger und seine Verteidigung mit Staatsanwaltschaft und Gericht eingelassen haben. Aus diesem Grund wurde der Bauträger wegen Vorteilsgewährung verurteilt, nicht aber wegen Bestechung. Seine Verteidigerin begründet diesen Schritt vor allem mit der hohen Belastung für ihren Mandanten seit Aufkommen der Affäre vor fast sieben Jahren. Vor allem die Telefonüberwachung, bei dem die Ermittler fahrlässiger Weise auch intime Gespräche abgehört hatten, habe den Bauträger sehr belastet, so seine Verteidigerin.

Staatsanwaltschaft wertet Urteil als Erfolg - Kein "dreckiger Deal"

Trotzdem wertet die Staatsanwaltschaft das neue Urteil als Erfolg. "Es war doch ein Doppelwummserl", so Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier. Zwei wesentliche Akteure der Regensburger Korruptionsaffäre seien verurteilt worden. Ebenfalls angeklagt war ein ehemaliger Geschäftsführer des Bauträgers. Auch er wurde unter anderem wegen Vorteilsgewährung verurteilt, weil er dem Ex-Oberbürgermeiste Rabatte bei Renovierungsarbeiten gegeben hat. Auch sein Geständnis sei glaubhaft gewesen. Der Geschäftsführer erhält daher eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und muss 37.500 Euro zahlen. "Die Verständigung war kein dreckiger Deal", so Kasternmeier. Diesen Vorwurf hat Wolbergs' Verteidiger Peter Witting im Vorfeld des Prozesses erhoben.

Auch Wolbergs droht eine härtere Strafe

Nach dem Urteil droht auch dem Ex-Oberbürgermeister eine härtere Strafe. Wolbergs war in diesem Verfahren nicht angeklagt, weil eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht noch anhängig ist. Sollte die Beschwerde abgewiesen werden, muss sich Wolbergs wohl erneut vor Gericht verantworten. Ihm könnte dann eine Gesamtstrafe von mehr als zwei Jahren drohen, die dann nicht mehr auf Bewährung ausgesetzt wäre.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war sich Wolbergs bewusst, dass er mit einer erheblichen finanziellen Wahlkampfunterstützung aus dem Umfeld des Bauträgers rechnen könne. Laut Ankläger musste Wolbergs ebenso von den Vergünstigungen bei Renovierungsarbeiten gewusst haben, die der ehemalige Geschäftsführer organisiert hatte.

Nach den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die Kastermeier als "Regensburger Urteile" betitelte, sei es dabei auch unerheblich, dass Wolbergs zum Zeitpunkt der Spenden nur Bürgermeister war und noch nicht Oberbürgermeister. Für die Staatsanwaltschaft kauften die beiden Angeklagten "keine Katze im Sack". Wolbergs sollte angefüttert werden. "Die beiden Angeklagten wollten das. Und sie wussten, dass Wolbergs mitmacht."