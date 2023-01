Korruption und Bankrott: Zwiesels Ex-Bürgermeister vor Gericht

Wegen vorsätzlichen Bankrotts und wegen des Verdachts der Vorteilsannahme steht am Dienstag der frühere Bürgermeister von Zwiesel, Franz Xaver Steininger, vor Gericht. Der 57 Jahre alte, parteilose Kommunalpolitiker muss sich vor dem Amtsgericht Landshut wegen mehrfachen vorsätzlichen Bankrotts und Vorteilsannahme in vier Fällen verantworten.

Bürgermeister war verschuldet

Steininger war seit 2011 Rathaus-Chef in der 9.000-Einwohner-Stadt Zwiesel im Landkreis Regen. Zuvor arbeitete der studierte Bauingenieur für sein eigenes Planungsbüro. Der Anklage zufolge war Steininger ab dem Jahr 2015 bankrott, unter anderem drückten ihn Steuerschulden in einem hohen fünfstelligen Bereich.

Die Staatsanwaltschaft wirft Steininger vor, über Jahre hohe Summen beiseite geschafft zu haben, um das Geld bei einem drohenden Insolvenzverfahren nicht zu verlieren. Das Geld soll er bei einer Treuhandgesellschaft, aber auch auf dem Konto seines Vaters versteckt haben. Auch sein Gehalt als Bürgermeister soll Steininger jahrelang auf versteckte Konten umgeleitet haben. Insgesamt geht die Staatsanwaltschaft von 45 Fällen des betrügerischen Bankrotts aus.

Rathauschef soll sich für Unternehmer eingesetzt haben

Darüber hinaus wirft die Anklage Steininger Korruption vor: Von zwei örtlichen Firmen soll der Bürgermeister hohe Darlehen von zusammen mehr als 100.000 Euro erhalten und einen großen Teil des Geldes nie zurückgezahlt haben. Im Gegenzug habe sich Steininger dann als Bürgermeister für die Interessen dieser Firmen eingesetzt.

So soll der Angeklagte sich für einen Metallbaubetrieb aus Zwiesel in das Genehmigungsverfahren für einen Firmenparkplatz eingemischt haben. Einem zweiten Unternehmer soll Steininger versucht haben, ein städtisches Grundstück zuzuschanzen, nachdem der Verkauf des Geländes an einen anderen Bieter bereits beschlossen war.

Suspendiert seit 2021

Steininger war im April 2021 von der Landesanwaltschaft von seinem Bürgermeisteramt suspendiert worden, unter anderem wegen des laufenden Strafverfahrens, das jetzt in Landshut verhandelt wird. Bei den Bürgermeisterneuwahlen im vergangenen November war Steininger dann nicht mehr angetreten.

In dem Prozess am Amtsgericht Landshut soll voraussichtlich noch am Dienstag das Urteil fallen.