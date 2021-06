Kornnatter unter Passauer Brücke ausgesetzt

Im Passauer Stadtteil Hals ist eine junge Kornnatter gefunden worden, die dort wohl ausgesetzt wurde. Das Reptil befindet sich nun im Tierheim Wollaberg in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau.

In Europa nicht heimisch

Wie eine Tierheim-Mitarbeiterin dem BR bestätigt hat, ist die zirka einen Meter lange und gelb-orange Schlange am Sonntag unter einer Brücke entdeckt worden. Das Tierheim will Strafanzeige gegen den unbekannten Täter erstatten, der das Reptil in einer Papierschachtel ausgesetzt hat. Die Schlange befindet sich im Tierheim nun in einem Terrarium.

Kornnattern sind in Europa nicht heimisch, die ungiftige Schlangenart stammt ursprünglich aus Nordamerika. Die Schlangen können recht alt werden - mindestens 15 Jahre, so das Tierheim. Nun werden Zeugen und auch ein neuer Besitzer für die Schlange gesucht.