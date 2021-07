Kornberg: Umstrittener Mountainbike-Park vorerst genehmigt

Der umstrittene Mountainbike-Park am Großen Kornberg im Fichtelgebirge kann gebaut werden. Das Landratsamt Wunsiedel hat für dieses touristische Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Hof und Wunsiedel und der Städte Selb, Schönwald, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Rehau und Schwarzenbach an der Saale die Genehmigung erteilt, heißt es aus dem Landratsamt. Kritiker könnten allerdings noch klagen.

Rodungen für Mountainbike-Park wurden genehmigt

Geplant sind mehrere Mountainbike-Trails in verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf beiden Seite der bestehenden Skipisten am Kornberg. Betroffen sind nach Angaben des Landratsamts rund 43.000 Quadratmeter für die Trail-Flächen, dafür wurden nun auch Rodungen genehmigt.

Kritik an dem Mountainbike-Park kam nicht nur von Naturschützern, sondern unter anderem auch vom Fichtelgebirgsverein, da die Trails teilweise über den Fränkischen Gebirgsweg führen sollen. Die Gegner können gegen die Genehmigung noch klagen. Dazu müssen die Unterlagen innerhalb eines Monats beim Verwaltungsgericht Bayreuth eingereicht werden, heißt es im Genehmigungsbescheid des Landratsamts. Die Genehmigungsunterlagen liegen zwischen dem 30. Juli und dem 13. August in den beteiligten Landratsämtern und Rathäusern aus.

Sechs Millionen Euro für Projekt am Großen Kornberg

Insgesamt investiert die Region Hof-Wunsiedel in die Umgestaltung des Naherholungs-und Tourismusgebiets am Großen Kornberg rund sechs Millionen Euro. Entstanden ist bereits direkt an der Skipiste das neue Kornberghaus mit Platz für eine Gaststätte, die Bergwacht und einen Radverleih. Geplant ist neben dem umstrittenen Mountainbike-Zentrum auch ein pädagogischer Bewegungspark.