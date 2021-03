Kornberg: Konflikte zwischen Wanderern und Radfahrern befürchtet

In den Einwendungen werde zudem die vorgelegte Umweltverträglichkeitsprüfung als zu wenig umfangreich kritisiert. So wird beispielsweise eine länderübergreifende Überprüfung bis auf tschechisches Gebiet gefordert. Außerdem wurden Zweifel an der Finanzierung und Wirtschaftlichkeit des Projekts geäußert – diese Punkte seien aber nicht Teil des Genehmigungsverfahrens, sondern politisch zu entscheiden, heißt es aus dem Landratsamt.

Einwände werden online diskutiert

Die Einwendungen werden nun geprüft und an den Zweckverband Mountainbike-Zentrum weitergeleitet. Ein Erörterungstermin, bei dem auch mündlich Stellung genommen wird, soll wegen der Corona-Pandemie online abgehalten werden. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Mountainbike-Zentrum Kornberg soll im Sommer eröffnen

Ungeachtet der Einwendungen rechnet der Landkreis Wunsiedel damit, dass die Arbeiten am Kornberg zügig voran gehen. Als nächstes soll ein Förderband für Radler, der so genannte "Zauberteppich" entstehen. Wenn alles wie geplant laufe, könne das Mountainbike-Zentrum noch im Sommer eröffnet werden.

15 Mountainbike-Strecken statt Skipisten

Aus den Planungsunterlagen geht hervor, dass insgesamt 15 neue Mountainbike-Strecken im Bereich der bisherigen Skipisten und des umgebenden Fichtenwaldes geplant sind. Sie sollen in zahlreichen engeren und weiteren Kurven das gesamte Gelände durchziehen. Geplant sind Hindernisse aus Holz. Die Fahrbahndecke soll in den meisten Fällen verdichtet, aber nicht versiegelt werden. Neben der bestehenden Straße am Fuß der Skipiste soll auch eine asphaltierte Übungsstrecke, ein sogenannter Pumptrack, gebaut werden.

10.000 Radsportler jährlich werden am Großen Kornberg erwartet

Ein Zweckverband aus den Landkreisen Hof und Wunsiedel und anliegenden Kommunen investiert rund 5,7 Millionen Euro in die Erschließung des Großen Kornbergs. Neben einer neuen Gaststätte, die bereits im Bau ist, soll ein Mountainbike-Zentrum jährlich rund 10.000 Radsportler auf den Großen Kornberg locken. Die Initiatoren hoffen auf eine sanfte Belebung des Tourismus am Kornberg. Wegen Schneemangels ist der erst vor einigen Jahren neu gebaute Schlepplift dort immer seltener in Betrieb. In diesem Winter ruhte der Skibetrieb wegen der Bauarbeiten ganz. Durch das neue Mountainbike-Zentrum soll der Lift künftig ganzjährig zum Einsatz kommen.