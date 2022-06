Kormorane werden am Bodensee zum Problem

Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für Bodenseefischerei (IBKF) fordert ein international abgestimmtes Management der Kormoranbestände am Bodensee. Man sei besorgt, dass die Zahl der Kormorane weiter zunehme. Das teilte die Konferenz in einer Abschlusserklärung ihres jährlichen Treffens mit. Nach Angaben der Bodenseefischer fressen die Vögel so viel Fisch wie die Fischer aus dem See holen.

Auch Stichlinge und Muscheln bereiten den Fischern Sorgen

Das Management müsse bald beginnen, hieß es weiter. Auch die beiden invasiven Arten Stichling und Quaggamuscheln bedrohen die Fischbestände im Bodensee, so die IBKF. Die Berufsfischerinnen und -fischer am Bodensee haben im vergangenen Jahr erneut weniger Fisch gefangen. Insgesamt waren es 234 Tonnen, das sind 21 Prozent weniger als 2020.

Das Fangergebnis liegt damit 40 Prozent unter dem Mittelwert der letzten zehn Jahre. Die Fischerinnen und Fischer fingen vor allem weniger Felchen: 43 Prozent weniger als noch 2020.

Weniger Fischfang - bessere Vermarktung

Um den noch vorhandenen Fisch besser zu vermarkten hat man gemeinsam mit der Gastronomie das Label "Wildfang Bodensee" schützen lassen. Das Logo – ein blauer Fisch mit gelber Kochmütze – darf nur verwendet werden, wenn der Fisch in den Speisen der Wirte nachweislich vom Berufsfischer im Bodensee gefangen worden ist.

Vier Länder auf der jährlichen Konferenz vertreten

Die IBKF kümmert sich um alle Belange der Fischerei am Bodensee. Neben Bayern sind in der IBKF auch Baden-Württemberg, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz vertreten. Die Konferenz tagt einmal jährlich. Beschlüsse müssen einstimmig gefasst und in nationales Recht umgesetzt werden.