Korbmuseum Michelau: Harley aus Holz und Kinderwägen mit Radio

Wer glaubt, im Korbmuseum Michelau ist man schnell durch, der irrt: 26 Räume umfasst das Museum im Landkreis Lichtenfels, mehr als 2.000 Exponate sind dort versammelt – vom Strandkorb über asiatische Rückentragen bis hin zum Designer-Korbstuhl und Miniaturen.

Designermöbel und Handtaschen im Korbmuseum in Michelau

"Die meisten Besucher denken: 'Im Korbmuseum sehen wir ein paar Körbe.' Aber vom Designermöbel über Spielzeug und einer Kinderwagen-Ausstellung gibt es alles", erklärt die Leiterin des Korbmuseums Ariane Schmiedmann. Ob Gartenliege oder Flecht-Handtasche – mehr als 2.000 Exponate in 26 Räumen warten in Michelau auf Besucher. Und die werden schnell feststellen: Es gibt anscheinend nichts, was nicht geflochten werden kann. Der größte Hingucker im Museum stammt von einem 13-jährigen Schüler: Der wollte einfach mal ausprobieren, ob er ein Motorrad flechten kann, eine komplette Harley – das hat geklappt.

Besucher erinnern sich an eigne Kinderwagen-Modelle

Besonders beliebt ist der Raum mit den Kinderwägen. Rund um Coburg und Lichtenfels etablierte sich im vorigen Jahrhundert eine wahre Kinderwagen-Industrie mit vielen namhaften Firmen. "Tatsächlich wird über den Kinderwagenraum sehr viel gesprochen, wenn die Besucher an die Kasse zurückkommen", sagt Schmiedmann. "Die haben ihre Modelle erkannt, die sie selbst genutzt haben. Jeder hat seine eigene Geschichte dazu, die er erzählen kann."

Und Kinderwagen selbst erzählen sogar Wirtschaftswunder-Geschichte. In den 1940er-, 50er-Jahren sei der Kinderwagen nach dem Vorbild des Autos hergestellt worden, so Schmiedmann. Diese Kinderwagen verfügten nicht nur über Stoßstange, Kofferraum oder Handschuhfach, sondern hatten zum Teil auch Sonnenblenden oder ein Autoradio.

Museum zeigt Geschichte des Korbmacher-Handwerks

Das Museum zeigt auch, wie die oberfränkischen Korbmacher lebten und arbeiteten. Die Korbmacherei war ein Familiengeschäft, bei dem alle mithelfen mussten. Reich wurde von den Flechtern keiner. Sie lieferten ihre Ware an Händler – die verkauften die Körbe in großem Stil und machten das Geld. Die Korbflechter der Region spezialisierten sich im Laufe der Zeit: Als Zentrum der Feinflechterei galt deutschlandweit Michelau. Heute steht hier das Deutsche Korbmuseum.