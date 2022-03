Kopfschütteln: Krieg beschäftigt Ukrainer und Russen in Augsburg

Die Reaktion ist wohl ganz ähnlich, egal ob man familiäre Wurzeln in der Ukraine oder Russland hat oder nicht: Mit Kopfschütteln und Hilflosigkeit reagieren die Osteuropa-Auswanderer in Augsburg. Peter Baumstark hat einen kleinen Osteuropa-Supermarkt im Augsburger Hochfeld.

"Man hat nie gedacht, dass so etwas passieren kann. Die Leute sagen, das kann gar nicht sein." Baumstark ist Kasache, seine Frau Ukrainerin. In ihrem Laden ist seit vergangener Woche noch weniger los: "Es ist ruhig geworden, leiser. Es ist die Stimmung die man wahrnimmt, bevor etwas noch Schlimmeres passiert. Es bedrückt uns."

Auch die Auswanderer können den Krieg nicht besser verstehen

Vielen, die in einem der sogenannten "Russen-Supermärkte" einkaufen, fällt es schwer, etwas zu diesem Krieg zu sagen. "Das ist Politik", sagen einige, "das verstehe ich eh nicht".

Der "Mix-Markt" am Alten Postweg, eine von vielen Filialen deutschlandweit: Hier wollen die Betreiber das Thema lieber aussparen: "Bei uns im Laden ist der Krieg tabu! Wir müssen neutral bleiben". Der Reporter wird freundlich vom Firmengelände verwiesen.

Kunden kommen in den Laden und weinen

Interessante Gespräche kommen dann im "Universam" zustande, einem winzigen Russen-Laden im Augsburger Univiertel; hier wohnen besonders viele Menschen aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Das Geschäft gehört Tatjana Reiser und sie hat in diesen Tagen ein Ohr für die Nöte ihrer Kunden: "Manche kommen und weinen sogar. Die machen sich vor allem Sorgen um die Eltern, den Bruder oder die Cousinen. Und niemand weiß, wie es weitergeht."

Auch die russische Kriegsbegründung verfängt

Viele Leute machen sich große Sorgen um ihre Verwandten und Freunde in der Ukraine. Die Sichtweise, dass Russland unberechtigt und ohne Anlass sein souveränes Nachbarland überfallen hat, teilen allerdings nicht alle. Ein Kunde beklagt, hier in Deutschland hätten die Menschen noch zu wenig vom Krieg in der Ostukraine gehört. Familien müssten sich seit Jahren in Kellern verstecken. Der Konflikt dort aber sei der Grund für den Krieg.

"Warum protestieren nicht russische und ukrainische Mütter gemeinsam?"

"Angst haben wir keine", sagt Tatjana Reiser noch. In Augsburg sei sie ja in Sicherheit. Und Klara Schütz, eine betagte Dame aus Kasachstan, denkt im Sonnenschein vor dem Laden an die jungen Soldaten: "Ich wundere mich, dass sich nicht die Mamas, die russischen und ukrainischen Mütter zusammentun und protestieren. Man kann doch nicht einfach so zusehen."