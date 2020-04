© Kopfeichenland – bundesweit einmaliges Naturschutzprojekt

Die Tradition, Weiden etwa auf zwei Metern Höhe abzuschneiden, ist in ganz Deutschland bekannt. Die Weiden treiben wieder aus. Aus den Ruten werden Körbe geflochten und Weidezäune gebaut. Im Landkreis Forchheim gibt es die Tradition Eichen ähnlich wie Weiden auf etwa zwei bis drei Metern Höhe abzusägen. Die Eichen treiben auch wieder aus und die Rinde der etwa zehnjährigen Austriebe wurde früher als Gerbmittel genutzt. Dieses besondere Wissen haben vermutlich die hugenottischen Glaubensflüchtlinge im 18. Jahrhundert in die Region gebracht.

Bayerischer Naturschutzfonds finanziert

Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Eichen im Hetzleser Berg immer wieder oben abgesägt, dann nicht mehr. Die Bäume wurden teilweise jahrzehntelang nicht geschnitten. Vor zehn Jahren dann startete - finanziert vom Bayerischen Naturschutzfonds - das Kopfeichen-Projekt und Leo Anwander managt das Projekt für den Landschaftspflegeverband Forchheim. Er ließ die Bäume wieder schneiden. Außen treiben die Eichen wieder neu aus.

Einmaliger Lebensraum für "Eremiten"

Innerlich werden die Eichen durch Pilze zersetzt und bilden Höhlen. Das Holzmehl in diesen Höhlen bietet den perfekten Lebensraum für 250 teilweise stark gefährdete holzbewohnende Käferarten. Einer der am stärksten gefährdeten ist der Juchtenkäfer, oder auch Eremit genannt. "Hier im Hetzleser Berg gibt es vermutlich das größte Vorkommen des Eremiten in ganz Bayern", erzählt Projektmanager Leo Anwander.

Zwölf Kilometer Wanderweg ausgeschildert

Inzwischen ist im Kopfeichenland rund um den Hetzleser Berg auch ein Wanderweg beschildert mit vielen Informationstafeln über das Projekt. Die seltenen Käfer werden die Wanderer dort wohl eher nicht zu Gesicht bekommen. Aber die hohlen Eichen bieten auch Lebensraum für Spechte sowie Siebenschläfer und sie eignen sich als Sommerquartier für Fledermäuse.