Kopf steckte fest: Feuerwehr befreit Jungen aus Brückengeländer

In Volkach im Landkreis Kitzingen ist ein kleiner Junge mit seinem Kopf in einer Brücke steckengeblieben und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Wie die Feuerwehr Volkach mitteilt, hatte der Vierjährige zusammen mit seiner Mutter mehrmals versucht, sich selbst aus dem Geländer der Volkachbach-Brücke am Unteren Stadttor zu befreien – doch ohne Erfolg. Passanten kamen dem Jungen aus einer naheliegenden Eisdiele zur Hilfe. Doch auch sie konnten den Kopf des Kindes nicht frei bekommen.

Hals des Jungen schwillt an

Weil inzwischen der Hals des Jungen angeschwollen war, wurde die Volkacher Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr-Leute drückten das Geländer mit einem hydraulischen Rettungsspreizer auseinander und befreiten den Jungen. Die ganze Aktion hat nur zwei Minuten gedauert. Währenddessen hat sich ein Feuerwehr-Mann um den Vierjährigen gekümmert und ihm alle Schritte erklärt.

Plüschbär zur Belohnung

Bei der anschließenden Untersuchung im Rettungswagen konnte keine Verletzung festgestellt werden. Der Junge kam mit dem Schrecken davon. Für seinen "tapferen Einsatz" gab es noch einen Plüsch-Bären von der Feuerwehr. Die hat das Brücken-Geländer nach Rettungsaktion zurückgebogen. Sachschaden ist laut Feuerwehr keiner entstanden.