Kooperation im Lockdown: Landwirt und Gastronom helfen sich

Mathias Ittlinger ist 25 Jahre alt und eigentlich Industriemeister. Er wird aber den Hof in Kleinweichs im Landkreis Deggendorf von seinen Eltern übernehmen und hat immer wieder kreative, frische Ideen als junger Landwirt. Seit eineinhalb Jahren gibt es beispielsweise frische Eier vom eigenen mobilen Hühnerstall im eigenen Hofladen zu kaufen.

Zu viel Gemüse auf den Feldern

Letztes Jahr hat Mathias angefangen, Gemüse auf den Feldern anzubauen - darunter Karotten und rote Beete. Das Problem nur: Er hat zu viel angebaut. Dann kam auch noch die Pandemie dazu - eine Herausforderung, all das Gemüse abzusetzen und nicht auf den Feldern verderben zu lassen. Weil seine Großmutter schon immer Gemüse eingekocht hat, wollte Mathias das auch tun. "Wir haben aber noch keine vom Gesundheitsamt abgenommene Küche, also dürfen wir selber nichts einkochen. Deswegen brauchen wir jemanden, der so etwas hat - das ist eine Gastro."

Pandemie: Trend "Einkochen"

Mathias Ittlinger hat sich auf die Suche gemacht - Gastronomien sind im Lockdown eigentlich geschlossen, er stand wieder vor einer Herausforderung. Doch dann hat der junge Landwirt eine Gastronomie gefunden, nur 14 Kilometer entfernt in Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen bei Sebastian Völkl mit seinem Restaurant "Jedermann". Völkl ist vor allem jetzt im Lockdown auf das Einkochen gekommen. Praktisch: Eingemachtes im Glas to go für die Kunden.