Konzerthaus München - Landtag genehmigt Weiterplanung

20 Jahre wurde in München heftig über ein neues Konzerthaus gestritten, über seinen Standort, über Baukosten und Nutzungskonzepte. Seit drei Jahren wird nun geplant. Heute stellten Kunst- und Bauministerium den aktuellen Stand der Planungen vor. Der Haushaltsausschuss des Landtags gab zudem grünes Licht für weitere Planungen.

Kunstminister Sibler: kulturelles Jahrhundertprojekt

Die Architekten, der Akustiker und die Fachplaner dürfen nun weiterarbeiten. Nach dem Abschluss der Vorplanungen geht es im nächsten Schritt auf dem Weg zu einem neuen Konzerthaus um die Entwurfsplanungen für das Projekt, das im Münchner Werksviertel Mitte, direkt am Ostbahnhof, realisiert werden soll. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) nennt das geplante Konzerthaus ein kulturelles Jahrhundertprojekt. Mit dem Konzerthaus München werde die große Tradition Münchens als Musikstadt im 21. Jahrhundert fortgeführt. "Die Entscheidung des Haushaltsausschusses zu diesem Leuchtturmprojekt hat eine starke Signalwirkung – auch für die internationale Kunstszene. Mit einem einzigartigen und emotionalen Klang, einer lebendigen Musikvermittlung und einer hervorragenden technischen Ausstattung für das digitale Zeitalter wollen wir herausragende Musik für alle erlebbar machen. Das neue Konzerthaus soll als kreatives Kraftzentrum wirken, das in einer Liga mit den großen Konzerthäusern der Welt spielt," sagt Sibler.

Ein elitäres Haus nur für die Liebhaber klassischer Musik soll das Konzerthaus nicht werden. Das Konzept, das Sibler dem Haushaltsausschuss im Landtag vorstellte, sieht eine Öffnung auch für die freie Kunst- und Musikszene vor. Es soll eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und junge Menschen geben, das Konzerthaus will ein Haus der Musik für ganz Bayern sein.

Konkrete Kostenberechnung erst in zwei Jahren

Die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Landtag gaben mehrheitlich grünes Licht für die weiteren Entwurfsplanungen, die rund zwei Jahre dauern dürften. Derzeit werden die Baukosten auf 580 Millionen Euro zuzüglich der Zuschläge für Baukostenentwicklung und Risikovorsorge geschätzt. In zwei Jahren soll eine konkrete Kostenberechnung vorliegen.

Verantwortliche Architekten sind die Bregenzer Architekten Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur. Für das Akustik-Konzept ist der international renommierte Akustiker Tateo Nakajima zuständig. Das Symphonieorchester des BR soll hier eine Heimat finden. Die privaten Münchner Konzertveranstalter wollen hier ebenfalls Programme anbieten.

Let’s make it happen

Sir Simon Rattle, designierter Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters, freut sich über die Entscheidung der Landtagsabgeordneten, weiterzuplanen. Für ihn wäre es das erste große Konzerthaus Europas, das für das digitale Zeitalter gebaut wird, ein Platz, wo künstlerische und musikalische Exzellenz Hand in Hand gehe mit bahnbrechenden Education-Projekten. "Natürlich freuen wir uns auf die durch nichts zu ersetzende Freude, großartige Musik live in seinen exzellenten Konzertsälen mit unserem geliebten Publikum zu teilen! Aber das Konzerthaus wird mit seinen technischen Möglichkeiten auch ein Labor sein, in dem neue Wege der Begegnung mit jungen und alten Musikliebhabern aus ganz Bayern und der ganzen Welt erdacht und realisiert werden."

Bei seinem ersten Besuch im Werksviertel im März 2021 hatte sich Rattle bereits überzeugt gezeigt vom spannenden Standort und dem offenen Konzept des Konzerthauses. Euphorisch hatte der britische Stardirigent gerufen: "Let’s make it happen!" (etwa "Lasst es uns realisieren!")

BR-Symphonieorchester zeigt sich erfreut

Das Symphonieorchester des BR reagierte ebenfalls erfreut auf die Entscheidung im Landtag. Orchestermanager Ulrich Hauschild erwartet neue technische und digitale Möglichkeiten im geplanten Konzerthaus. "Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird sich weiterhin intensiv der Entwicklung neuer Konzepte, Formate, Projekte und Ideen der Musikvermittlung widmen. Gerade im neuen Konzerthaus werden zukunftsweisende technische und digitale Möglichkeiten ein völlig neues Potential bieten, neue Publikumsschichten zu erreichen und neue kulturvermittelnde Wege zu gehen."

Nach beendeter Vorplanung haben die Bregenzer Architekten jetzt den Auftrag, mit der Entwurfsplanung zu beginnen. Die Entscheidung der Haushälter im Landtag heißt allerdings noch nicht, dass das Konzerthaus tatsächlich realisiert wird.