Konzerthaus Blaibach startet mit "Rheingold"-Projekt in Saison

Am Wochenende wird der Blaibacher Intendant und Star-Bariton Thomas E. Bauer im kleinen Konzerthaus Blaibach Wagners "Rheingold" aufführen. Der Abend, der Freitag, Samstag und am Sonntag jeweils um 19 Uhr stattfindet, ist laut Bauer "der ideale Einstieg für Wagner-Neulinge".

Casting mit Jungprofis aus neun Ländern

Ungewöhnlich ist auch die Musikerbesetzung. Für das Projekt "Rheingold" wurde ein eigenes "Konzerthausorchester Blaibach" mit insgesamt 90 Beteiligten gegründet. Dazu gab es in den letzten Monaten ein umfangreiches Casting bei Jungprofis aus neun Ländern, die auf dem Sprung in die professionelle Karriere sind, so Bauer. Ein Teil der ausgewählten Musiker kommt aus Russland. Die Hauptrollen sind mit international bekannten Sängern besetzt.

Nur noch wenig Restkarten

Wegen des schlechten Wetters musste das ehrgeizige Projekt allerdings "eingedampft" werden. Die ursprünglich geplante Freilichtaufführung im niederbayerischen Aldersbach wurde gestrichen. Stattdessen gibt es nun drei Aufführungen im Konzerthaus Blaibach. Aber auch nicht, wie ursprünglich geplant im Innenhof, sondern im Haus. Das bedeutet aber, dass wegen der Coronaregeln weniger Publikum rein darf. Es gibt nur noch einzelne Restkarten. Für den Zutritt gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Bach's Weihnachtsoratorium im Dezember

Das Konzerthausorchester Blaibach ist Ende September nochmal mit der Hohen Messe und im Dezember mit Bach's Weihnachtsoratorium zu hören.