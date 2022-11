Konzerte: Würzburger Stadtrat berät über Zukunft der "Posthalle"

Wo sollen in Würzburg nach dem Ende der "Posthalle" Konzerte überregionaler Bands sowie Auftritte bekannter Kabarettisten und Poetry-Slam-Künstler stattfinden? Der Stadtrat in Würzburg befasst sich am Donnerstagabend ein weiteres Mal mit dem Thema. Der Mietvertrag für die "Posthalle" läuft im Sommer 2023 aus und eine neue bezugsfertige Konzert-Location ist nicht in Sicht.

In der "Posthalle" finden nicht nur Konzerte internationaler Bands statt. Hinzu kommen weitere kulturelle Veranstaltungsformate wie etwa Poetry Slam, Konzerte regionaler Künstlerinnen und Künstler oder Benefiz-Festivals. Insgesamt zählt der "Posthalle"-Betreiber bis zu 200 Veranstaltungen pro Jahr.

Dem Stadtrat liegt ein Antrag der Grünen-Fraktion vor, in dem gefordert wird, die Verhandlungen mit der Firma "Glaskeil" voranzutreiben und die Nutzungsmöglichkeiten für deren Areal in der Aumühle als neuen Standort für die "Posthalle" zu konkretisieren. Das Gelände wäre allerdings erst ab Sommer 2024 verfügbar und außerdem wären noch Umbaumaßnahmen nötig – diese müssten im anstehenden Haushalt für 2023 eingeplant werden, heißt es im Antrag.

Angst: Würzburg als Hochschulstadt könnte an Attraktivität verlieren

Quer durch die Fraktionen im Stadtrat wurde in der letzten Sitzung Ende Oktober deutlich, dass der Stadtrat um die Attraktivität der Universitätsstadt fürchtet, wenn die "Posthalle" als Veranstaltungslocation wegfällt. "Wenn einmal die Perspektive für Kulturschaffende und -treibende weggefallen ist, dauert der Wiederaufbau sehr lang", betonte SPD-Stadträtin Kerstin Westphal. Und Grünen-Stadtrat Konstantin Mack sagte: "Es geht um einen ganzen Bereich der Kultur, der wegbrechen würde. Wir müssen substantiell Sicherheit schaffen, nicht nur für die Posthalle, sondern für einen fundamentalen Teil der Würzburger Kulturlandschaft."

Stadtrat beschloss, bei Suche nach Ausweich-Standort zu helfen

Bereits im Oktober 2021 hatte der Stadtrat beschlossen: Würzburg braucht eine Veranstaltungshalle mit einer Kapazität von 200 bis 2.000 Besuchern. Die "Posthalle" soll erhalten bleiben, vorrangig an der vorhandenen Spielstätte, andernfalls wollte die Stadtverwaltung Alternativen suchen. Nach der Sitzung des Kulturausschusses im September und der aktuellen Stadtratssitzung sieht es aber nach wie vor danach aus, dass es die "Posthalle" ab Mitte 2023 in der Nähe des Hauptbahnhofs nicht mehr geben wird.

Informationen aus anderen Hochschulstädten eingeholt

Unentschlossen scheint der Stadtrat über der Frage zu sein, inwieweit sich die Stadt hier engagieren kann und sich der Aufgabe annehmen kann, eine solche Spielstätte zu betreiben: Einige Stadträte hatten angebracht, dass sich die Stadt an der Umsetzung der "neuen Posthalle" beteiligen solle. Wieviel finanzielle Unterstützung möglich sei, müsse im Rahmen der Haushaltsberatungen geklärt werden, hieß es. Der Fachbereich Kultur hat im Vorfeld bei zehn anderen Hochschulstädten mit ähnlich großen Musikspielstätten nachgefragt: Die Städte seien fast überall Eigentümer der Immobilie, in denen die Veranstaltungsstätten untergebracht sind. "Überwiegend handelt es sich um vorhandene Bestandsgebäude, einige Gebäude wurden speziell für den geplanten Zweck erworben oder gebaut", heißt es in der Zusammenfassung des Fachbereichs. "Bei den notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten traten überwiegend die Kommunen als Bauherr auf." Nur zum Teil würden seitens der Kommunen Mietzahlungen gefordert.

Bis Sommer 2024 keine Location für Konzerte und Künstler-Auftritte in Sicht

Der Mietvertrag für die "Posthalle" läuft Ende Juni 2023 aus. Der Vertrag wurde von der Vermieterin Bismarckquartier GmbH bereits mehrmals verlängert und wird nur erneut verlängert, wenn der Posthallenbetreiber einen Mietvertrag in einer anderen Location vorlegen kann. Konkrete Bauvorhaben auf dem Gelände der jetzigen "Posthalle" sind ohnehin noch nicht spruchreif. Das würde dem Posthallenbetreiber jedoch die nötige Zeit verschaffen. Denn die einzig sinnvolle alternative Spielstätte wird erst frühestens im Sommer 2024 frei: Das Areal der Firma Glaskeil in der Aumühle. Die Firma wird aber nicht vor Sommer 2024 ausziehen. Ein Spielbetrieb wäre danach erst nach umfangreichen Umbaumaßnahmen umsetzbar, so die Einschätzung des Posthallenbetreibers. Er rechnet mit immensen Ausbaukosten. Was aber für den Standort spricht: Das Areal befindet sich zwar nicht zentral, aber im Stadtgebiet, hat eine gute Anbindung an das Straßennetz, Parkplätze und ÖPNV-Anbindung sind vorhanden und die "vorhandenen Flächen bieten viel Potential für verschiedene Nutzungszwecke", so die Einschätzung des Posthallenbetreibers.