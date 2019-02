Konzert von R. Kelly in Neu-Ulm auf der Kippe

Wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Sänger R. Kelly steht das für den 12.April 2019 in Neu-Ulm geplante Konzert offenbar auf der Kippe. Der Kartenvorverkauf wurde bereits eingestellt.

Gesucht per Haftbefehl

Auch die Ankündigung des Konzertes auf der Homepage des Veranstalters ist verschwunden. R. Kelly war wegen der Vorwürfe per Haftbefehl gesucht worden. Der 52-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag in Chicago der Polizei gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Ermittlungen wegen zehn Missbrauchsfällen

Übereinstimmenden Berichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen zehn Missbrauchsfällen gegen den US-Sänger. Einige der Opfer sollen minderjährig gewesen sein. Noch gibt es keine offizielle Absage des R. Kelly Konzerts in Neu-Ulm.